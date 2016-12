Schedati a scuola, impronte digitali per i professori e microchip per gli studenti

- Lotta alle assenze da scuola. A Roma, un dirigente scolastico ha deciso di prendere le impronte digitali a tutti i professori per controllare il loro orario di entrata e di uscita, mentre in Texas gli studenti saranno dotati di microchip che li taggerà appena entreranno in classe. Sono queste due discutibili misure che dovrebbero servire a ridurre le assenze di chi lavora o studia a scuola.

Impronte digitali chieste a professori e bidelli

Il preside del liceo scientifico “Plinio Seniore” di Roma, senza alcuna consultazione preventiva del personale, ha provveduto a prendere le impronte digitali di tutti coloro che lavorano presso l’Istituto scolastico che dirige, al fine di controllarne le presenze. Insegnanti e personale Ata, infatti, avrebbero dovuto far rilevare, all’entrata e all’uscita da scuola, le proprie impronte attraverso appositi macchinari, ma sono andati su tutte le furie denunciando la lesione del diritto alla privacy per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili. La Flc Cgil si è fatta portavoce di tale situazione e, in un comunicato, ha specificato che “solo dopo gli interventi degli ispettori del lavoro, i dispositivi verranno rimossi nel giro di qualche giorno”.

Taggati anche a scuola

L’altra iniziativa che sta facendo discutere è quella adottata, per ora in via sperimentale, in due scuole del Texas, la John Jay High School e la Anson Jones Middle School, ma che presto potrebbe essere estesa anche ad altri Istituti della zona. I circa 6000 studenti che frequentalo le due scuole saranno dotati di un badge su cui è installato un microchip per rilevare la loro posizione all’interno dell’istituto. Appena entreranno, i ragazzi saranno taggati dal sistema informatico scolastico e, attraverso uno schermo, sarà possibile vedere se sono in aula o in altri locali della scuola. I genitori degli studenti, però, hanno già protestato verso questa iniziativa e la scuola ha avvisato che, se qualcuno dovesse rifiutarsi di utilizzare il badge, saranno prese misure punitive.

La scuola sta cambiando

L’utilizzo, sempre più diffuso, di registri elettronici e badge per gli studenti rientra nel più ampio progetto di informatizzazione della scuola che il Ministro dell’Istruzione Francesco Profumo, in particolare, sta portando avanti. Indubbiamente si tratta di cambiamenti positivi per una migliore e più efficiente gestione degli istituti scolastici. I due episodi citati, però, indicano che è necessario anche stabilire fino a che punto la tecnologia può arrivare. Si tratta di determinare il limite tra la necessità di controllare tanto gli studenti quanto i professori e quella di tutelare la loro vita privata da intromissioni inutili.