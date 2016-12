Gossip tra i banchi: quando a baciarsi sono i prof

foto Afp 18:09 - Occhi dolci in corridoio, sorrisi fatti di nascosto e veri e propri baci appassionati che non sfuggono agli studenti. Sono le love story che spesso sbocciano tra le mura scolastiche e non tra adolescenti, ma tra insegnanti. - Occhi dolci in corridoio, sorrisi fatti di nascosto e veri e propri baci appassionati che non sfuggono agli studenti. Sono le love story che spesso sbocciano tra le mura scolastiche e non tra adolescenti, ma tra insegnanti.

I PETTEGOLEZZI DEGLI STUDENTI CORRONO SUL WEB Sul forum del portale studentesco Skuola.net alcuni utenti lanciano l’argomento: “Vi è mai capitato di vedere due professori, che non hanno nessun rapporto di parentela, baciarsi?”. Ed ecco che si scatenano decine e decine di ragazze e ragazzi, ognuna con una storia ed un inciucio degno dei migliori paparazzi. Si va dagli amori nascosti a quelli ben evidenti, come quelli tra marito e moglie, ma non mancano storie intrise di mistero come questa: “La prof di storia dell'arte entrava spesso in classe per salutare quello di matematica, così senza un motivo ben preciso. A Natale gli portava pure il regalo davanti a noi alunni! Poi una volta dalla finestra della classe li abbiamo visti mentre si abbracciavano e si baciavano, ma sapevamo benissimo che erano già entrambi sposati con figli...”

INTRIGHI E TRADIMENTI A SCUOLA Altro che tenero amore nato tra i banchi di scuola e i compiti in classe da correggere, una vera e propria storia di tradimento consumata sotto gli occhi vigili e pettegoli dei propri studenti. Eccezione, non sembra. Le nostre scuole pullulano di storie simili, che per i ragazzi sono terreno fertile per pettegolezzi e sarcasmi di ogni genere.