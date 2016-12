Erasmus: gli studenti si mobilitano per salvarlo

foto Dal Web Correlati La protesta degli studenti 16:55 - Una petizione fotografica, alla quale tutti gli studenti possono partecipare. Questa è l’originale forma di protesta che gli studenti italiani in Erasmus stanno mettendo in atto insieme a coloro che dovranno partire il prossimo anno. "Liberi di muoverci in Europa, Non tagliateci l'Erasmus", uno slogan che risuona come un grido di aiuto che centinaia di ragazzi e ragazze lanciano verso i governi le istituzioni europee al fine di salvare il futuro del progetto e quindi la possibilità di continuare a partire in futuro. - Una petizione fotografica, alla quale tutti gli studenti possono partecipare. Questa è l’originale forma di protesta che gli studenti italiani in Erasmus stanno mettendo in atto insieme a coloro che dovranno partire il prossimo anno. "Liberi di muoverci in Europa, Non tagliateci l'Erasmus", uno slogan che risuona come un grido di aiuto che centinaia di ragazzi e ragazze lanciano verso i governi le istituzioni europee al fine di salvare il futuro del progetto e quindi la possibilità di continuare a partire in futuro.

LA PAURA DEGLI STUDENTI ITALIANI ALL’ESTERO La notizia dei tagli è stata accolta dagli studenti, a cominciare da quelli italiani, con grande amarezza. Marco Viola, uno studente di lettere dell'Università di Torino oggi in Erasmus a Bruxelles , ha commentato così: “Ci pare assurdo che, dopo essere partiti alla volta di diverse mete in Europa, oggi ci venga detto che rischiamo di non ricevere un euro correndo quindi il rischio di dover tornare a casa o di dover sostenere economicamente la permanenza a seguito del mancato rifinanziamento con il pericolo per alcuni di noi di dover tornare indietro".