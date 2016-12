Dalla scuola contatti con lo Spazio

- La passione per la radio arriva in classe: non sono nuovi a questo tipo di esperienze gli studenti del liceo “Adelaide Cairoli” di Pavia che durante le ore di lezione si sono messi in contatto con Sunita Williams, astronauta della NASA. Un collegamento che ha qualcosa di spettacolare perché, mentre loro si trovavano in classe, il loro interlocutore rispondeva dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), in orbita ad una altezza compresa fra i 278 mila metri e i 460 mila metri di altitudine.

IMPARARE CON LA RADIO

Le trasmissioni radio sono una sperimentazione che gli studenti del “Cairoli”, tutti fra i 14 ed i 18 anni, conducono già da diversi anni. Nella scuola è stato istituito un Radio Club, dove i ragazzi possono apprendere il funzionamento di questo affascinante e antico mezzo di comunicazione, realizzando dei collegamenti con le altre stazioni radio amatoriali sparse in tutto il mondo e comunicando in diverse lingue straniere.

SCUOLA CHIAMA SPAZIO

I docenti della scuola appoggiano ed incentivano a pieno l’iniziativa, ritenendo la radio un potente mezzo didattico applicabile alle attività scolastiche di tutti i giorni. Un eccellente esempio di come sia possibile insegnare utilizzando dei metodi non convenzionali, e di come molte scuole italiane siano innovative e riescano a raggiungere risultati di primissimo piano, con tecnologie relativamente semplici. Il collegamento con la Stazione Spaziale, in viaggio attorno alla Terra ad una velocità media di 27.743,8 km/h, è la ciliegina sulla torta dopo anni di sperimentazione. Gli studenti, durante il collegamento, hanno avuto modo di porre le loro domande all’astronauta della NASA, che da metà luglio è a bordo della Stazione orbitante insieme ad altri 5 membri.

LE DOMANDE DEGLI STUDENTI ALL’ASTRONAUTA

Durante la spettacolare “telefonata” spaziale, gli studenti si sono tolti molte curiosità su diverse attività svolte nella Stazione Spaziale: studi sulla fisiologia umana che si svolgono in microgravità, vita in assenza di gravità, esperimenti di fisica e chimica. L’astronauta ha inoltre raccontato le sue esperienze ed emozioni, spiegando come si calcola l’ora a bordo della ISS indipendentemente dai fusi orari ed in che modo riescono a tenersi in contatto con la famiglia. Infatti orbitando intorno alla terra il sole sorge e tramonta per 16 ore al giorno. Tuttavia questo non impedisce agli astronauti di aggiornare le persone rimaste sulle terra attraverso i propri profili Twitter.