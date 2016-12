Ottobre: il mese caldo della scuola italiana

foto Ansa 14:29 - I presupposti per un nuovo ottobre caldo tra gli studenti italiani ci sono tutti. Sembra ormai essere una tradizione quella di aprire il mese con proteste e scontri che partono proprio da quella fetta della popolazione ribelle e sognatrice che è rappresentata dai giovani. Studenti delle scuole superiori e delle università, molti di loro non ancora maggiorenni, si sono riversati nelle strade e nelle piazze delle principali città della Penisola. - I presupposti per un nuovo ottobre caldo tra gli studenti italiani ci sono tutti. Sembra ormai essere una tradizione quella di aprire il mese con proteste e scontri che partono proprio da quella fetta della popolazione ribelle e sognatrice che è rappresentata dai giovani. Studenti delle scuole superiori e delle università, molti di loro non ancora maggiorenni, si sono riversati nelle strade e nelle piazze delle principali città della Penisola.

In principio la morsa della crisi “Contro crisi e austerità, riprendiamoci scuole e città” è lo slogan principale della giornata, comparso a fianco di quelli ormai vecchi e famosi. E tutt’intorno tanti fumogeni, sassi, grida, bandiere, striscioni. E scontri. Una costante delle manifestazioni di ottobre è la violenza: come se la rabbia accumulata nei periodi tranquilli dell’anno trovasse improvvisamente sfogo. L’autunno è diventato un periodo pericolosamente caldo: esasperazione, crisi, futuro negato. I giovani ormai sanno che le cose non sono facili, non basta più studiare ed impegnarsi per avere la certezza di un futuro. Non c’è lavoro, non c’è più libertà di scelta e di studio, non ci sono quasi più sogni. E’ difficile essere ottimisti in questa situazione, quando si ha la percezione di un Paese stagnante, dove i soldi non ci sono e la stretta fiscale aumenta. E così i giovani ci provano a gridare quella rabbia, si organizzano, e scendono in piazza.

Le manifestazioni di oggi tra slogan e manganelli A Roma sono circa 5 mila gli studenti in protesta, hanno sfilato in corteo da Piramide al Miur, dopodiché si sono lanciati contro le forze dell’ordine. Scontri anche a Torino, e non solo. A macchia d’olio le manganellate partono ovunque. Le forze dell’ordine sono quella barriera che rappresenta la forza dello Stato e, nella mente del manifestante, sono il nemico da abbattere. Manganellate, studenti feriti,studenti fermati, qualcuno finito in ambulanza. Questo è il bilancio parziale di una mattinata di scontri e di scorribande portata avanti con lo spirito di chi, ormai, nella civile convivenza non crede più. Nonostante il divieto da parte degli organizzatori finisce sempre così: palazzi imbrattati, strade vandalizzate, spray e violenza ovunque. Ma le parole costruttive sono poche, segno che in strada la gente scende anche senza saperne il motivo. Abbiamo provato a fare domande sul perché di una manifestazione, sul perché di un assalto frontale al Miur che, nel possibile, ce la sta’ mettendo tutta per risollevare la credibilità della scuola italiana. Le risposte che abbiamo ottenuto? Nessuna. Se non vecchi slogan e luoghi comuni.