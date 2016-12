foto Dal Web 20:19 - Sempre sulla cresta dell’onda la questione degli affitti per gli studenti universitari. Il malcostume dei contratti irregolari e delle locazioni in nero sembrerebbe, infatti, essere una piaga tutt’altro che arginata, contro la quale si stanno concentrando, specialmente in questi ultimi mesi, gli sforzi della Guardia di Finanza e delle Istituzioni. - Sempre sulla cresta dell’onda la questione degli affitti per gli studenti universitari. Il malcostume dei contratti irregolari e delle locazioni in nero sembrerebbe, infatti, essere una piaga tutt’altro che arginata, contro la quale si stanno concentrando, specialmente in questi ultimi mesi, gli sforzi della Guardia di Finanza e delle Istituzioni.

Gli affitti in nero sono in aumento Secondo una inchiesta del Corriere della Sera, in Lombardia si sarebbe verificato addirittura un “aumento del 16 degli studenti senza contratto nel primo semestre del 2012”. Chi decide di affittare un appartamento, soprattutto per periodi brevi e a universitari, tende a fare le cose “in nero” nonostante le sanzioni sempre più aspre e i vari incentivi alla regolarizzazione.

La cedolare secca per combattere gli abusivi Una delle opportunità che lo Stato ha introdotto per contrastare il fenomeno è la “cedolare secca”, ovvero la possibilità di denunciare all’Agenzia delle Entrare il fatto di avere un affitto in nero e ottenere un contratto regolare di quattro anni e una consistente riduzione del canone fino al 90%. Una procedura ancora troppo poco conosciuta e attuata. Per questo, da tempo, sono attivi all’interno degli Atenei degli sportelli dedicati al supporto e alla consulenza in materia di affitti, ai quali gli studenti fuori sede possono rivolgersi.

Le iniziative degli atenei A Milano è stata avviata la campagna di sensibilizzazione “Fuori dal Nero”. Sono i coordinamenti universitari (Link) che entrano direttamente nelle aule degli atenei per assistere gli studenti che vogliono denunciare il proprio affitto in nero. Stessa iniziativa è stata già presentata anche a Roma e a Napoli. Presso l’Università di Modena e di Reggio Emilia, invece, è stato istituito proprio uno sportello ad hoc per informare gli studenti fuorisede e aiutarli nella denuncia di una situazione d’affitto irregolare. Da nord a sud le iniziative non mancano: a Lecce è stato proprio il Comune ad intervenire per sostenere gli studenti universitari: ha destinato 5mila euro a quattro associazioni studentesche per la realizzazione di progetti volti ad aiutare i fuorisede ad ottenere un contratto d’affitto regolare.