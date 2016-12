A scuola le femmine sono più brave dei maschi

Ragazze troppo forti a scuola

Le studentesse che raggiungono brillanti risultati sono ben il 40%, una quota che supera nettamente il misero 25% raggiunto dai maschi che, in genere, fanno registrare dei risultati mediamente inferiori, quest’ultimi tendono, infatti, a concentrare i loro sforzi mentali per le materie che piacciono di più, ma in genere si accontentano di arrivare giusto alla sufficienza che, purtroppo, non sempre arriva e, molto spesso, richiede la frequenza di corsi di recupero.

Studentesse "ottime" all'esame delle medie

Sempre secondo lo stesso rapporto è emersa un’altra situazione che vede le ragazze primeggiare sui ragazzi: il voto di uscita dalle scuole medie. Il 20% delle studentesse supera l’esame con un giudizio “ottimo”, contro il 14,7% dei maschi. Sorti inverse per la sufficienza: a prenderla è il 27% delle fanciulle, contro il 43% del sesso opposto.

Scuola multiculturale

Al di là di questo match “maschi contro femmine”, l’Istat nota anche come le nostre scuole siano sempre più frequentate da stranieri. È soprattutto nel Centro-Nord che studenti di altre nazionalità dividono il banco con ragazzi “autoctoni” e sempre più spesso continuano a frequentarsi anche fuori dall’orario scolastico. Un bel segnale di un avvio positivo verso la multiculturalità.