Maturità: se sei bravo a scuola ti è permesso copiare

foto Olycom 10:41 - Copiare all’Esame di Stato non è vietato, o meglio, non lo è sempre. A stabilirlo è una singolare sentenza del Consiglio di Stato che, in questo modo, accoglie il ricorso di una studentessa di Caserta, esclusa dall’esame di maturità perché sorpresa a copiare con un palmare. Il caso costituisce un clamoroso precedente al quale, in futuro, potrebbero appellarsi molte altre persone, rinfrancate da un lampante esempio di non generalità nell’interpretazione della norma. Un po’ come dire: la legge non è uguale per tutti, almeno per quanto riguarda la scuola. - Copiare all’Esame di Stato non è vietato, o meglio, non lo è sempre. A stabilirlo è una singolare sentenza del Consiglio di Stato che, in questo modo, accoglie il ricorso di una studentessa di Caserta, esclusa dall’esame di maturità perché sorpresa a copiare con un palmare. Il caso costituisce un clamoroso precedente al quale, in futuro, potrebbero appellarsi molte altre persone, rinfrancate da un lampante esempio di non generalità nell’interpretazione della norma. Un po’ come dire: la legge non è uguale per tutti, almeno per quanto riguarda la scuola.

IL CASO La ragazza era stata colta in flagrante mentre copiava da un palmare durante una delle prove dell’esame di maturità. La Commissione aveva deciso di applicare il regolamento, escludendola dall’esame, ma il Consiglio di Stato ha ribaltato definitivamente il provvedimento. Tra le motivazioni della sentenza si legge che: Il superamento dell’esame costituisce di per sé un’attestazione delle competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite dall’alunna e la norma che regola l’espulsione dei candidati dai pubblici concorsi per condotta fraudolenta, non può prescindere dal contesto valutativo dell’intera personalità e del percorso scolastico dello studente”.