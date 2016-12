L’Erasmus resta a secco: debiti per 10 miliardi

ERASMUS E FONDI PER LA RICERCA: IN BILANCIO SOLO DEBITI

Il fondo sociale europeo 'non ha più un euro', questo è il grido d’allarme lanciato dal Parlamento Europeo circa la pesante situazione in cui versa il Progetto Erasmus che, 'dalla prossima settimana' resterà con le casse vuote. Una pesante crisi che si è abbattuta sui fondi europei per la Ricerca e l’Innovazione, i quali già dalla fine di ottobre cominceranno a sprofondare verso un pesante passivo. Solo nel 2012 il debito ammonta a oltre 10 miliardi di euro: una enorme mole di fatture relative a progetti che sono già in esecuzione e che, per il momento, difficilmente saranno saldate.



LAMASSOURE: LA COLPA E’ DEI GOVERNI

Secondo il presidente della Commissione Bilancio del Parlamento Europeo, il francese Alain Lamassoure, il vertiginoso buco nel quale sta sprofondando il Progetto Erasmus è stato causato dal 'comportamento assurdo' dei governi, a causa del quale prossimamente sarà legittimo aspettarsi un blocco o una modifica delle partenze e delle attività collegate.