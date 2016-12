Hacker a scuola: gli trovano un lavoro

foto Ap/Lapresse 16:00 - Nei giorni scorsi era passato alla cronaca per aver violato il sistema informatico della sua scuola allo scopo di modificare i dati inseriti sul registro elettronico. Una bravata che gli è costata una denuncia, ma che allo stesso tempo gli è valsa una bella proposta di assunzione da parte di una azienda informatica. Il ragazzo in questione è stato infatti contattato dai responsabili di quest’ultima che gli hanno fatto una allettante offerta. - Nei giorni scorsi era passato alla cronaca per aver violato il sistema informatico della sua scuola allo scopo di modificare i dati inseriti sul registro elettronico. Una bravata che gli è costata una denuncia, ma che allo stesso tempo gli è valsa una bella proposta di assunzione da parte di una azienda informatica. Il ragazzo in questione è stato infatti contattato dai responsabili di quest’ultima che gli hanno fatto una allettante offerta.

AVEVA VIOLATO IL REGISTRO ELETTRONICO Dalle stalle alle stelle, è quello che è successo ad uno studente dell’Istituto "Marzotto" di Valdagno, in provincia di Vicenza. Il ragazzo, con la complicità dei compagni di classe, era riuscito a violare il sistema informatico della sua scuola per ritoccare i voti e conoscere in anticipo le tracce dei compiti in classe, ma presto è stato scoperto e denunciato alle autorità.