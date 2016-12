Una notte al Miur: viaggio nel passato della scuola

foto LaPresse 16:04 - Il Ministero dell’Istruzione apre le porte della sua biblioteca storica. Settantamila volume, tra abbecedari, sussidiari, pagelle e registri scolastici oggi possono essere consultati da tutti. In prima linea gli inviati di Skuola.net hanno assistito ad una vera lezione magistrale tenuta dal ministro Francesco Profumo, tra storia e tanta passione per la scuola. - Il Ministero dell’Istruzione apre le porte della sua biblioteca storica. Settantamila volume, tra abbecedari, sussidiari, pagelle e registri scolastici oggi possono essere consultati da tutti. In prima linea gli inviati di Skuola.net hanno assistito ad una vera lezione magistrale tenuta dal ministro Francesco Profumo, tra storia e tanta passione per la scuola.

NIENTE SCUOLA IL GIOVEDI’ Gli archivi restituiscono ciò che il tempo aveva fatto dimenticare: i cambiamenti che il nostro sistema di istruzione a subito nel corso degli anni. Primo fra tutti, abbiamo notato che durante il Regno d’Italia, i ragazzi non andavano a scuola negli stessi giorni della settimana in cui ci si va ora. Infatti, le scuole erano aperte da lunedì al mercoledì, il giovedì si restava a casa per poi riprendere il venerdì ed il sabato. La domenica era giorno di festa, proprio come oggi.

PAGELLA, CARTA DA PUBBLICITÀ Facendo un piccolo salto in avanti nel tempo, ci ritroviamo nel periodo fascista. In questi anni è strano notare che le pagelle, istituite solo nel 1926, erano utilizzate soprattutto per fare pubblicità. Quindi, capitava che, mentre i genitori controllavano con un po’ di apprensione i voti dei propri figli, si ritrovavano sul retro della pagella la pubblicità dello zucchero italiano.

ALTRO CHE CLASSI POLLAIO Ma, le cose che adesso ci suonano strane non finiscono qui. Infatti, da qualche anno sentiamo parlare spesso delle famose classi pollaio, ossia quelle classi che superano quel numero di persone previsto per legge dalle norme sulla sicurezza. E se ora non ci sembra plausibile pensare a classi di 30 ragazzi, ci sembrerà ancora più strano pensare che in passato le classi di 50 alunni erano la norma e che esistevano registri appositi per quelle sopra i 50 studenti.

IL RECUPERO PIÙ IMPRESSIONANTE DELLA SCUOLA A molti potrà sembrare impossibile già recuperarne due o tre, ma in passato i debiti erano presenti più che mai. Singolare una storia emersa dagli archivi: uno studente che aveva preso ben sei debiti con tutti 4, ma che è riuscito a recuperarli tutti. Una buona dose di speranza per tutti quei ragazzi che ogni anno si trovano a giugno con il giudizio sospeso.

NOME, COGNOME E… MESTIERE DEL PAPÀ Viaggiare nel passato è facile quando si hanno tanti registri di classe da sfogliare. Vedere come sono cambiate le cose nel corso degli anni è persino divertente. Una curiosità riguarda l’importanza data al mestiere svolto dal capofamiglia, in genere il padre. Accanto al cognome e al nome dell’alunno non potevano mancare, infatti, le generalità del papà, con tanto di indicazione del mestiere svolto. Ed ecco che riaffiorano quei mestieri che ormai si sono persi nella notte dei tempi, come il cicoriaro e il selciarolo.