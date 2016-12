foto LaPresse

21:49

- "Credo che l'insegnamento della religione nelle scuole così come è concepito oggi non abbia più molto senso". A dirlo è il ministro dell'Istruzione Francesco Profumo che basa il suo ragionamento su un dato preciso: "Nelle nostre classi il numero degli studenti stranieri e, spesso, non di religione cattolica tocca il 30%". A questo punto, aggiunge il ministro, "sarebbe meglio adattare l'ora di religione trasformandola in un corso di storia delle religioni o di etica".