Sigaretta in classe: quando a fumare sono i prof

- La sigaretta è sempre più diffusa fra le mura scolastiche, nonostante i divieti pressanti. Secondo una recente indagine dell’associazione I Think a fumare non sono solo i ragazzi, ma in molti casi sono docenti e presidi, proprio coloro che dovrebbero dare il buon esempio e vigilare sul rispetto delle regole.

Fumo passivo: il 3% dei docenti si accende la sigaretta in classe

Secondo i dati diffusi dall’associazione presieduta dal senatore del PD Ignazio Marino, molto spesso gli insegnanti non resistono al piacere della sigaretta, e cedono alla tentazione di accenderla all’interno della scuola. A farlo sono il 77% dei professori delle superiori e il 49% di quelli delle medie. Nel 3% dei casi relativi alle scuole superiori, i docenti fumano tranquillamente in classe, davanti ai propri studenti. Percentuale che nelle scuole medie scende all’1%. Il fumo, però, non si ferma solo nelle aule, ma dilaga anche in presidenza. Non sarebbero così rare, infatti, le situazioni in cui gli studenti si sono trovati a colloquio con un preside intento ad emettere nuvolette di fumo.

Non solo tabacco: uno spinello arriva quasi a tutti

Ciò che desta la maggiore preoccupazione è che gli adolescenti si avvicinano sempre più facilmente e precocemente al fumo. Dallo studio è emerso che l’87% dei giovani ha fumato almeno una volta entro i 20 anni. La maggioranza lo fa per spirito di emulazione, per sentirsi parte di un gruppo o per illudersi di essere più grande e forte. Per molti di loro quella prima sigaretta si trasformerà in un vizio da cui non riusciranno più a liberarsi. Ancor più interessante è sapere cosa i giovani fumano: sempre da quanto scritto nel rapporto, alle superiori l’88% degli studenti dichiara di aver fatto uso almeno una volta di cannabis, alle medie la percentuale scende al 28%, ma è comunque un dato consistente.

Cominciare da giovani aumenta il rischio di morire a causa del fumo

Il fumo è, ad oggi, una delle principali cause di mortalità evitabili. Il principale fattore di rischio riguarda il cancro al polmone e alcune malattie ischemiche e cardiocircolatorie. Ogni 6 secondi, nel mondo muore una persona a causa a causa del fumo di tabacco, molti di questi hanno cominciato in età molto giovane: un fumatore quindicenne ha una probabilità di morire di cancro tre volte maggiore rispetto a chi inizia dieci anni più tardi. Secondo le stime, un fumatore abituale vive circa 10 anni in meno di un non fumatore, motivo per cui è nell’interesse di tutti fare in modo che venga tutelata la salute della collettività, a cominciare da quella dei non fumatori che, come succede nelle scuole, sono spesso costretti all’esposizione al fumo passivo anche da parte dei loro insegnanti.