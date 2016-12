A scuola a 5 anni: prende vita l'idea del ministro

foto Dal Web 16:49 - Con la maggiore età arriva anche il diploma. Sembrava essere solo una indiscrezione quella sull'abbreviamento del percorso di studi, lanciata dall'Agenzia Dire e ripresa a tempo record nella sezione Skuola del nostro portale. Invece il ministro Profumo ha confermato proprio oggi, ai microfoni di Radio Capital, che l'anticipo delle elementari a cinque anni allinea l'Italia con l'Europa. Secondo il ministro "È per creare la scuola del futuro - spiega - che sia allineata alle direttive europee e alle migliori pratiche europee. Ci stiamo lavorando, non siamo ancora arrivati alla conclusione definitiva.” - Con la maggiore età arriva anche il diploma. Sembrava essere solo una indiscrezione quella sull'abbreviamento del percorso di studi, lanciata dall'Agenzia Dire e ripresa a tempo record nella sezione Skuola del nostro portale. Invece il ministro Profumo ha confermato proprio oggi, ai microfoni di Radio Capital, che l'anticipo delle elementari a cinque anni allinea l'Italia con l'Europa. Secondo il ministro "È per creare la scuola del futuro - spiega - che sia allineata alle direttive europee e alle migliori pratiche europee. Ci stiamo lavorando, non siamo ancora arrivati alla conclusione definitiva.”

PROGETTO DEL MIUR: INIZIARE A 5 ANNI PER FINIRE A 18 Sembra abbandonata l'idea di tagliare un anno dal percorso di studi, troppo pericolosa da un punto di vista della qualità degli insegnamenti e dell'esubero degli insegnanti. Il Messaggero in edicola oggi ipotizza che la commissione che si sta occupando del progetto si stia orientando sull’anticipo dell’ingresso a scuola a 5 anni, per uscirne diplomati a 18. In questo modo l'età di conclusione degli studi sarebbe perfettamente in linea con quella degli altri paesi d'Europa.

LA COMMISSIONE TOP SECRET Al progetto sta lavorando una vera e propria taskforce voluta dal ministro Profumo e composta da esperti, pedagogisti e dirigenti scolastici. Tra i vari nomi figurano anche il consigliere del ministro Vittorio Campione, il capo dipartimento Lucrezia Stellacci e il direttore generale degli ordinamenti Carmela Palumbo. Il primo incontro si è tenuto la scorsa settimana, il prossimo è fissato per il 9 ottobre. A seguire ce ne saranno molti alti: l'obiettivo è quello di presentare al ministro una valida soluzione entro la fine dell'anno.

L'EUROPA SI DIPLOMA A 18 ANNI: FAVOREVOLI E CONTRARI Il diploma a 18 anni è un intervento necessario per rendere competitivi i nostri ragazzi sul mercato del lavoro, sempre più globalizzato. Nel resto d'Europa, infatti, ci si diploma almeno un anno prima rispetto all'Italia: 18 anni anche in Inghilterra, Finlandia e Svezia, nazioni che in termini di istruzione fanno scuola. Favorevoli gli studenti nostrani, secondo un sondaggio di Skuola.net oltre il 49% ha accolto positivamente la notizia. Ma alcuni insegnanti avvertono: "la maggior parte degli studenti a cinque anni non è pronto ad iniziare la fase della cultura".

IL MIUR: NOTIZIA SENZA FONDAMENTO PRATICO Nel primo pomeriggio il Ministero è intervenuto sull’argomento con una nota di smentita, nella quale si precisa che la Commissione “non poteva infatti produrre un tale progetto, per almeno tre motivi: il primo, è che si è appena tenuta solo la prima riunione, del tutto interlocutoria come è ovvio; il secondo, è che tale Gruppo ha natura solo scientifico-culturale e non politica, […] il terzo, è che tale natura e carattere è diretta espressione del volere del Ministro Profumo, che ha sempre tenuto a sottolineare come abbia inteso tutto il suo mandato sin dall’inizio come opportunità di lavoro per un’“oliatura” del sistema e non come occasione di una sua ulteriore riforma.”