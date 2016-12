Scuola: il ministero dà i numeri

foto Afp 16:39 - Il modello di efficienza teutonica sta diventando una sorta di mantra per l’attuale governo, a tutti i livelli. Così anche nel comparto scuola si sta assistendo ad una rivoluzione copernicana: in genere per conoscere i dati ufficiali relativi ad una certo anno scolastico bisognava attendere quello successivo. Con buona pace di tutti i cronisti che, ad ogni inizio di anno scolastico, per creare un titolo si chiedevano: ma quanti studenti tornano tra i banchi? La risposta, andiamo a vedere i dati dello scorso anno. Invece oggi, in pieno week-end, il ministero ci ha stupito pubblicando sul proprio sito le cifre relative alle persone che nelle scuole italiane lavorano e studiano: studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale tecnico e amministrativo. Cosa ne è emerso? Andiamo a scoprirlo. - Il modello di efficienza teutonica sta diventando una sorta di mantra per l’attuale governo, a tutti i livelli. Così anche nel comparto scuola si sta assistendo ad una rivoluzione copernicana: in genere per conoscere i dati ufficiali relativi ad una certo anno scolastico bisognava attendere quello successivo. Con buona pace di tutti i cronisti che, ad ogni inizio di anno scolastico, per creare un titolo si chiedevano: ma quanti studenti tornano tra i banchi? La risposta, andiamo a vedere i dati dello scorso anno. Invece oggi, in pieno week-end, il ministero ci ha stupito pubblicando sul proprio sito le cifre relative alle persone che nelle scuole italiane lavorano e studiano: studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale tecnico e amministrativo. Cosa ne è emerso? Andiamo a scoprirlo.

22 STUDENTI PER CLASSE, 12 ALUNNI PER PROF Gli studenti iscritti sono 7.862.470 divisi in 365.255 classi, in aumento circa 36.000 unità rispetto allo scorso anno. Scuola sovraffollata? La media aritmetica conta quindi 22 alunni per classe, quindi non dovrebbero esistere le classi pollaio. Ma come ben sappiamo la media del pollo non descrive sempre correttamente la realtà, infatti il Codacons lamenta che sono circa il 30% le classi con più di 25 alunni. Sicuramente non mancano i prof: sono 625.878, per la prima volta in aumento dopo 10 anni di tagli, che si sono tradotti in 12,6 alunni per docente, in aumento rispetto al dato medio di 10,6 del 1995 ma sempre inferiore alla media di altri paesi europei che però vantano una diversa struttura del sistema scolastico. Lo stesso ministero ammette che “considerato l’aumento degli studenti, se da un lato si è arrestato il trend negativo degli ultimi anni, dall’altro non è stato possibile reperire ulteriori risorse capaci di compensare l’incremento demografico”.

STUDENTI STRANIERI: 1 SU 10 Gli studenti di cittadinanza non italiana sono circa 750.000, pressappoco uno studente su 10. In questo senso la scuola rappresenta un vero e proprio avamposto, visto che gli stranieri nel nostro paese rappresentano circa il 7,5% dell’intera popolazione. Poco meno della metà di loro è nato in Italia. Le regioni con la più alta concentrazione di studenti stranieri sono, nell’ordine, Lombardia, Veneto, Emilia, Piemonte e Lazio.

STUDENTI SEMPRE PIU’ TECNICI Forse gli appelli di Confindustria e la crisi economica stanno pian piano orientando gli studenti verso percorso di formazione secondaria tecnico-professionali, che sembrano attualmente rispondere meglio ad alcuni tipi di profili professionali molto richiesti dal mercato del lavoro. Il 54% degli iscritti al primo superiore ha scelto un tecnico o un professionale, in lieve aumento rispetto all’anno passato. I percorsi più gettonati? Amministrazione finanze e marketing e Enogastronomia e Ospitalità alberghiera.