Scuole non a norma, pronti 680 milioni

- Edifici scolastici vecchi, con impianti non sempre a norma e strutture spesso fatiscenti. È quanto emerge dal rapporto divulgato dal Ministero dell’Istruzione per fare chiarezza sulla situazione dell’Edilizia Scolastica. Un’operazione trasparenza che permette finalmente di conoscere i dati dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica.

Il censimento delle scuole italiane, iniziato sotto il dicastero Gelmini, ad oggi è riuscito a mappare il 96% di essi. Ne emerge un quadro in chiaro scuro, con eccellenze e situazioni più critiche sulle quali intervenire.

EDIFICI SCOLASTICI: ALCUNI SONO STATI COSTRUITI PRIMA DEL 1900

Pezzi di storia, così potremmo definire il 4% degli edifici scolastici italiani di costruzione antecedente il 1900. Il 44% delle scuole è stato costruito tra gli anni '60 e gli anni '80, di queste l'85% sono strutture progettate e costruite esclusivamente per assolvere a questa funzione, mentre le restanti si trovano in edifici riadattati e spesso poco idonei.

SICUREZZA ANTINCENDIO: POCHI SONO A NORMA

Dal report ministeriale emergono anche altri dati preoccupanti, a cominciare da quelli sul possesso di una idonea certificazione in materia di prevenzione degli incendi (CPI): ad averla è meno del 18% degli edifici scolastici. Ma il Miur rassicura tutti spiegando che: “condizione necessaria per ottenere il CPI è il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa. Il mancato rispetto di uno solo di tali requisiti comporta, dunque, il non ottenimento del certificato”. Dunque, nonostante la mancata certificazione, la maggior parte delle scuole dovrebbe comunque essere in possesso dei necessari dispositivi di sicurezza: impianti idrici antincendio, scale esterne di sicurezza, sistemi di allarme, estintori portatili e segnaletica di sicurezza. Queste ultime due dotazioni sono presenti in quasi tutte le scuole censite, scendono a 2 su 3 gli istituti che hanno l’impianto elettrico certificato, l’allarme e l’impianto idrico antincendio.

ANTISISMICO: L'AGGETTIVO CHE LE SCUOLE ITALIANE NON CONOSCONO

Altri dati da brividi riguardano il fronte della sicurezza sismica: circa la metà delle scuole non è stato progettato secondo la normativa antisismica, altrettante non possiedono il certificato di conformità che serve per attestare che la costruzione rispetti la normativa in materia. Anche in questo caso il problema riguarda l'età degli edifici, costruiti in un periodo nel quale la cultura antisismica nel nostro Paese era agli albori e che solo di recente è andata consolidandosi.

IL MIUR: SUBITO 680 MILIONI PER LA SICUREZZA DELLE SCUOLE DEL SUD

Investire sulla sicurezza è un obiettivo primario, per questo il Miur ha ribadito che i 680 milioni di euro già stanziati saranno utilizzati per la riqualificazione e messa in sicurezza degli immobili scolastici delle Regioni appartenenti all’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). Queste sarebbero, infatti, le regioni più a rischio.

SCUOLE DA ROTTAMARE: QUANDO LA RISTRUTTURAZIONE NON BASTA

Ristrutturazioni e riqualificazioni non sempre sono la soluzione adatta: molto spesso le condizioni degli stabili sono talmente compromesse che è necessario ripartire da zero, investendo direttamente sulla realizzazione di una nuova struttura. Infatti il Miur precisa che “intervenire su tali edifici, costruiti secondo standard ormai superati, al fine di adeguarli alla attuale normativa risulta […] del tutto inefficace”, a tal fine l'impegno viaggia nella direzione di creare un fondo per “valorizzare gli immobili obsoleti e realizzare le nuove strutture”.