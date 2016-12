Maturi a 18 anni: l'idea top secret del Miur

foto Olycom 15:40 - Consentire a tutti gli studenti di diplomarsi entro i 18 anni: questo sarebbe l'obiettivo della missione speciale affidata, direttamente dal ministro Francesco Profumo, ad una apposita commissione ministeriale. L'abbreviamento dei tempi necessari al conseguimento del diploma di maturità permetterebbe di ridurre il gap presente tra gli studenti italiani e quelli stranieri. E’ quanto ha rivelato l’Agenzia di stampa Dire. - Consentire a tutti gli studenti di diplomarsi entro i 18 anni: questo sarebbe l'obiettivo della missione speciale affidata, direttamente dal ministro Francesco Profumo, ad una apposita commissione ministeriale. L'abbreviamento dei tempi necessari al conseguimento del diploma di maturità permetterebbe di ridurre il gap presente tra gli studenti italiani e quelli stranieri. E’ quanto ha rivelato l’Agenzia di stampa Dire.

DIPLOMA ENTRO I 18 ANNI COME NEL RESTO D'EUROPA Un anno in più: questo è, normalmente, il tempo che i nostri studenti impiegano per diplomarsi rispetto a quelli oltre frontiera. Una situazione di svantaggio che il Ministro si è promesso di risolvere radicalmente, ma che allo stesso tempo si rivela una impresa non di poco conto. Per questo, secondo le indiscrezioni raccolte, avrebbe assoldato una squadra di esperti: docenti, dirigenti e funzionari. Una decina di persone in tutto che questa settimana si sono riunite per la prima volta e hanno gettato le basi del loro progetto.

LA MISSIONE TOP SECRET DELLA COMMISSIONE Una idea ambiziosa: la commissione dovrà elaborare una strategia efficace entro dicembre. Il tutto finirà poi sul tavolo del Ministro che, se dovesse ritenerlo soddisfacente, potrebbe portarlo in Consiglio dei Ministri. Non sarà facile, il Ministro ha infatti sempre affermato di non voler intervenire con riforme sul sistema scolastico o su quello universitario, purtroppo già pesantemente vessati dai continui cambiamenti. Però c'è aria di fiducia: la commissione, infatti, dovrà proprio cercare questo compromesso, risolvere il problema in maniera non invasiva. Infatti lo stesso Ministro in passato ha più volte denunciato lo svantaggio creato dall’anno di ritardo dei nostri studenti ad inserirsi sul mercato del lavoro rispetto ai loro coetanei europei.

UNA IDEA CHE GIA' DA TEMPO ERA NELL'ARIA La notizia non ha trovato ancora una conferma ufficiale, anche in viale Trastevere sulla questione vige il massimo riserbo. Però una cosa è certa: l'idea di accorciare i lunghissimi tempi del nostro sistema scolastico non è poi così nuova. Se ne parlava già in un dossier risalente ai tempi dell'ex ministro Luigi Berlinguer, atti e idee finite a macerare tra la polvere. Adesso il ministro Profumo, che da sempre guarda con forza verso il contesto internazionale, sembrerebbe aver deciso di riprendere quell'idea e di averla inserita tra le sue priorità. Già a gennaio si era pronunciato sulla questione il sottosegretario Marco Rossi Doria che, sul suo blog, si era dichiarato pienamente favorevole.