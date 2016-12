Scuola: più fondi dal Miur e meno contributi dalle famiglie

foto Getty 12:43 - Vi è mai capitato di dover fornire i vostri figli anche di carta igienica prima di mandarli a scuola? Ormai è una prassi piuttosto diffusa e consolidata. Carta, carta igienica, gessetti bianchi o colorati, cancellini, penne, solventi per la pulizia dei vetri o dei banchi e chi più ne ha più ne metta: la scuola sta diventando sempre un bene comune che vive della generosità di chi la frequenta. Se alle scuole primarie o dell’infanzia è comune contribuire al funzionamento della scuola in natura, in quelle secondarie le scuole richiedono alle famiglie un contributo economico che può tranquillamente il centinaio di euro. Per legge è volontario e spesso viene fatto passare per obbligatorio, senza contare che questi soldi dovrebbero essere impiegati per ampliare l’offerta formativa e non per garantire prestazioni base. Per cercare di alleviare il problema, ieri il Ministro ha annunciato un aumento i fondi destinati al funzionamento per la gestione ordinaria e il funzionamento delle scuole sono in aumento: si passa infatti dai 110 milioni di euro del 2011, ai 200 attuali, per arrivare infine nel 2012 a 240 milioni. - Vi è mai capitato di dover fornire i vostri figli anche di carta igienica prima di mandarli a scuola? Ormai è una prassi piuttosto diffusa e consolidata. Carta, carta igienica, gessetti bianchi o colorati, cancellini, penne, solventi per la pulizia dei vetri o dei banchi e chi più ne ha più ne metta: la scuola sta diventando sempre un bene comune che vive della generosità di chi la frequenta. Se alle scuole primarie o dell’infanzia è comune contribuire al funzionamento della scuola in natura, in quelle secondarie le scuole richiedono alle famiglie un contributo economico che può tranquillamente il centinaio di euro. Per legge è volontario e spesso viene fatto passare per obbligatorio, senza contare che questi soldi dovrebbero essere impiegati per ampliare l’offerta formativa e non per garantire prestazioni base. Per cercare di alleviare il problema, ieri il Ministro ha annunciato un aumento i fondi destinati al funzionamento per la gestione ordinaria e il funzionamento delle scuole sono in aumento: si passa infatti dai 110 milioni di euro del 2011, ai 200 attuali, per arrivare infine nel 2012 a 240 milioni.

SCUOLA DIGITALE: RISPARMIARE NON SIGNIFICA TAGLIARE Risparmiare non significa per forza tagliare. Questo è il messaggio forte e positivo che è stato lanciato ieri nella conferenza stampa tenutasi al Miur. E' possibile innovare la scuola, rivoluzionando il modo di pianificare la gestione delle strutture e orientandola verso un contesto di qualità. La digitalizzazione interviene a pieno ruolo in questo processo: con l'introduzione dei registri e delle pagelle elettroniche si introduce un largo margine di risparmio sulla carta e sulla stampa, spese che in passato sono sempre state a carico delle famiglie.

FINANZIAMENTI PER IL FUNZIONAMENTO AUMENTATI DEL 33% Il risparmio complessivo introdotto dalla digitalizzazione è di circa 30 milioni di euro per l'intero sistema scolastico. A questo si affianca la volontà da parte del Miur di aumentare i finanziamenti per il funzionamento degli istituti. Le risorse per la gestione ordinaria sono in aumento sostanziale già quest’anno e cresceranno ulteriormente, arrivando fino a 240 mln per l'anno nel 2013. Un trend sicuramente apprezzabile, dopo il buio degli ultimi anni. Nel 2011 erano di 110 mln, nel 210 di soli 40 mln, per arrivare poi al 2009, con un finanziamento pari a zero. Un grande sforzo da parte del Miur, con l'obiettivo di consentire alle scuole di funzionare regolarmente senza dover dipendere dai contributi erogati dalle famiglie. Basterà? Probabilmente no, dato che questi fondi sono poi da spartire su migliaia si istituti scolastici. Tuttavia apprezziamo l’inversione di tendenza.

RAPPORTO OCSE: INSEGNANTI TROPPO ANZIANI E SPESA PUBBLICA INSUFFICIENTE In questi giorni si sono raccolti anche i frutti degli anni passati e, purtroppo, non è stato un bel raccolto. Secondo il rapporto OCSE presentato a Parigi, l'Italia sarebbe molto indietro per quanto riguarda l'istruzione. I motivi: si investe poco sulla scuola e sull'università, i professori sono troppo anziani e non c'è una vera e propria connessione tra formazione e mondo del lavoro. A preoccupare di più è proprio l'età dei docenti: nelle scuole secondarie il 58% ha più di 50 anni e solo il 10% ne ha meno di 40. Pochissimi i giovani: i docenti sotto i 30 anni sono solo lo 0,5%. Troppe anche le ore trascorse in aula: gli studenti delle scuole superiori ne passano circa 1.023, più di qualunque altro studente europeo.