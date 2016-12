foto LaPresse 11:28 - Nell’estate 2012, uno studente su cinque non avrebbe fatto i compiti per le vacanze disinteressandosi delle reazioni che gli insegnanti potrebbero avere al momento del rientro in classe. È quanto hanno confessato studenti di scuole medie e superiori rispondendo un sondaggio online svolto da Skuola.net la settimana passata. Insomma sembra che la reazione degli insegnanti non faccia così tanto paura. - Nell’estate 2012, uno studente su cinque non avrebbe fatto i compiti per le vacanze disinteressandosi delle reazioni che gli insegnanti potrebbero avere al momento del rientro in classe. È quanto hanno confessato studenti di scuole medie e superiori rispondendo un sondaggio online svolto da Skuola.net la settimana passata. Insomma sembra che la reazione degli insegnanti non faccia così tanto paura.

PAURA, È LEI A DECIDERE In realtà la paura degli insegnanti si riscontra confrontando i risultati attuali con quelli di un sondaggio somministrato agli stessi studenti all’inizio dell’estate, nel quale si chiedeva di manifestare le proprie intenzioni. Infatti, appena tre mesi fa, gli aspiranti rivoluzionari erano oltre la metà degli studenti intervistati. Attualmente, solo metà degli studenti li ha finiti o si appresta a finirli, mentre uno studente su tre si dichiara ancora il alto mare: non a caso in queste poche ore che ci separano dal ritorno a scuola, Skuola.net e gli altri siti per studenti sono presi letteralmente d’assalto alla ricerca di aiuti e supporti.

BERTAGNA: “NO AI COMPITI PER LE VACANZE PUNITIVI” E’ davvero giusto caricare i ragazzi di compiti quando, invece dovrebbero, riposarsi dopo un anno di studio intenso? Il Prof. Giuseppe Bertagna, pedagogista e ordinario di Pedagogia all’Università di Bergamo ha affermato sul tema, ai taccuini di Skuola.net, di essere contrario: “Ai compiti per le vacanze puntivi, quelli che servono solo per disciplinamento. Io sono per i compiti per la vacanze di apprendimento. Infatti, una competenza non esercitata si atrofizza nel tempo. Dunque più sono lunghe le vacanze, più serve far lavorare il cervello”.