Tetti di spesa: 10 per cento delle classi fuori legge, una su tre sfora il tetto

Nonostante ci si lamenti del caro-libri, poco più di una classe su dieci non risulta a norma con la legge 169/2008, che introduce i famosi tetti di spesa stabiliti dal Ministero dell'Istruzione. Rispetto all'anno scorso, sembra che le scuole stiano mettendo la testa a posto: nella scelta dei libri di testo si fa più attenzione ad attenersi ai limiti fissati. Tuttavia va fatto notare che il 30% delle classi ha superato il tetto di spesa pur non eccedendo il limite di tolleranza del 10% fissato dal Ministero come ultimo baluardo oltre il quale la norma viene violata. - Nonostante ci si lamenti del caro-libri, poco più di una classe su dieci non risulta a norma con la legge 169/2008, che introduce i famosi tetti di spesa stabiliti dal Ministero dell'Istruzione. Rispetto all'anno scorso, sembra che le scuole stiano mettendo la testa a posto: nella scelta dei libri di testo si fa più attenzione ad attenersi ai limiti fissati. Tuttavia va fatto notare che il 30% delle classi ha superato il tetto di spesa pur non eccedendo il limite di tolleranza del 10% fissato dal Ministero come ultimo baluardo oltre il quale la norma viene violata.

Il campione E’ quanto emerge da un’indagine svolta da Skuola.net analizzando un campione di sessanta classi presenti nelle dieci città italiane più popolose (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania). Per ogni città sono state prese in considerazione le sei tipologie di istituto che, nell’anno scolastico 2012/2013, hanno avuto il maggior numero di iscritti (Liceo scientifico, Liceo classico, Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo informatica e telecomunicazioni, Istituto tecnico settore economico indirizzo amministrazione finanza e marketing, Istituto professionale settore industria e artigianato indirizzo manutenzione e assistenza tecnica, Istituto professionale settore servizi indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera). Il calcolo su cui si è basata l’indagine ha tenuto conto dei libri di testo obbligatori adottati per la classe prima di ciascun istituto escludendo i testi consigliati (es. libri di lettura). In questo modo si è voluto individuare l’importo della spesa iniziale che una famiglia deve sostenere per ciascun figlio all’inizio del suo percorso di studi. Negli anni successivi al primo, infatti, spesso si utilizzano alcuni libri di testo già acquistati in precedenza e sarebbe difficile stabilire con esattezza l’importo totale per la spesa dei libri.

Inversione di tendenza rispetto al 2011 Nel 2011, il quotidiano “Il Messaggero” analizzò un campione di 60 classi in varie città italiane evidenziando che nel 50% dei casi non erano stati rispettati i tetti di spesa ministeriali. A un anno di distanza, Skuola.net ha realizzato una ricerca dello stesso tipo rilevando un’inversione di tendenza: poco più del 10% delle classi prese in esame non la legge riguardanti i limiti di spesa

Le scuole che superano il tetto delle spese Considerando che rispetto al limite stabilito dal MIUR, ogni classe può superare al massimo del 10% la spesa prescritta, sono solo sette su sessanta gli istituti scolastici in cui l’importo totale dei libri da acquistare obbligatoriamente risulta eccedente il limite. Alcuni istituti superano il limite di pochi euro come, ad esempio, il Professionale “Medi” di Palermo a indirizzo manutenzione e assistenza tecnica che oltrepassa il massimo consentito di 2 euro. Altri, al contrario, obbligano le famiglie a una spesa decisamente più rilevante di quella che dovrebbe essere loro garantita: eccede di 49,52 euro lo stesso indirizzo di Istituto professionale, ma al “Fermi” di Catania. Sono, invece, venticinque le classi in cui, pur superando l’importo stabilito, si rimane comunque entro quel 10% di sovrappiù consentito. Insomma tetto sforato ma legge rispettata nel 42% dei casi.