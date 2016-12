Caro scuola, si combatte online

Gli acquisti sono cominciati già nel mese di luglio, come risulta da un’analisi effettuata da eBay: il sito ha registrato un notevole incremento, su eBay Classico, degli acquisti di accessori per la scuola, con +40% rispetto allo stesso periodo del 2011, mentre l’incremento rispetto al "lontano" 2007 è addirittura del +46%. Al momento, su eBay Classico, dove la transazione avviene online, sono presenti circa 35 mila inserzioni nella categoria "articoli per la scuola", con gli sconti interessanti segnalati tra le Offerte del Giorno. Oltre a zaini, astucci e articoli vari, non mancano i trolley per non far "pesare" la scuola sulla schiena dei bambini, il grembiule antimacchia, il flauto per la lezione di musica e il kit di strumenti fondamentali per il disegno tecnico.