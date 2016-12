Test di medicina: spunta l’Imu e lo spread

foto Dal Web 17:16 - E' terminata da poche ore la prova di ammissione ai corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria. Oltre 80 mila studenti si sono dati battaglia fino all'ultima crocetta per conquistare il tanto ambito posto, ma solo uno su otto ce la farà. Il test, unificato a livello nazionale, è sembrato essere abbastanza consono alle aspettative degli studenti. Nulla di strano o di fuori posto, anche grazie alla maniacale cura ed attenzione nella formulazione dei quesiti da parte del Ministero. Alcune domande di cultura generale legate ai temi caldi della crisi come lo spread, a cui si unisce una previsione fosca: su 10.000 aspiranti medici ammessi quest’anno , circa 3.000 al termine del corso di studi non troveranno un posto nei corsi post laurea e resteranno senza una occupazione qualificata nel Servizio sanitario nazionale. - E' terminata da poche ore la prova di ammissione ai corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria. Oltre 80 mila studenti si sono dati battaglia fino all'ultima crocetta per conquistare il tanto ambito posto, ma solo uno su otto ce la farà. Il test, unificato a livello nazionale, è sembrato essere abbastanza consono alle aspettative degli studenti. Nulla di strano o di fuori posto, anche grazie alla maniacale cura ed attenzione nella formulazione dei quesiti da parte del Ministero. Alcune domande di cultura generale legate ai temi caldi della crisi come lo spread, a cui si unisce una previsione fosca: su 10.000 aspiranti medici ammessi quest’anno , circa 3.000 al termine del corso di studi non troveranno un posto nei corsi post laurea e resteranno senza una occupazione qualificata nel Servizio sanitario nazionale.

POCA CULTURA GENERALE E MOLTA LOGICA Le polemiche riguardo i test di ingresso a Medicina sono state sempre viziate dall'oscura ombra della cultura generale. Una malsana ossessione per la letteratura, la politica e l'attualità, che molto spesso ha messo fuori gioco i futuri medici, magari più avvezzi ad uno studio scientifico anziché umanistico. Quest'anno la cultura generale è stata ridotta all'osso: poche e semplici domande. In compenso si è puntato molto sulla logica, alla quale è stata dedicata gran parte della prova.

DIFFICILI LE MATERIE SCIENTIFICHE: A SPAVENTARE E' SOPRATTUTTO LA CHIMICA Chimica, biologia, fisica e matematica, queste le materie scientifiche oggetto della prova. "Domande di un livello sicuramente più alto delle scuole superiori. Tanti calcoli e domande di chimica abbastanza difficili, però tutto sommato era fattibile" è quanto ha raccontato Michela all'inviato di Skuola.net, appostato al di fuori dei cancelli dell'Università "La Sapienza" di Roma per seguire da vicino l'andamento della prova e raccogliere le reazioni a caldo dei candidati.

LO SPREAD E L'IMU TRA I QUESITI La cultura generale ha toccato i classici, come la data della caduta del Muro di Berlino e i Premi Nobel, per poi avvicinarsi a quelli che sono due temi tanto abusati quanto scontati dell'attualità: l'IMU e lo Spread. E voci di corridoio sembrerebbero affermare il fatto che queste ultime due domande siano state sbagliate o non risposte dalla maggior parte dei candidati. Nell'ambito scientifico tra i quesiti spiccava il Ciclo di Krebs e le Reazioni di Ossidoriduzione. "Il compito non era difficilissimo, ma con fisica ho avuto qualche difficolta", è quanto afferma Urbano all'agenzia DIRE.

LA PROVA SI E' SVOLTA REGOLARMENTE E TRA GLI ISCRITTI SPUNTA UN 67 ENNE Tutto regolare. La prova, iniziata alle 11 e conclusasi alle 13, si è svolta senza particolari intoppi o stranezze. La maggioranza degli studenti all'uscita della prova ha ammesso che questa era abbastanza fattibile e che tutto sommato era adeguata all'obiettivo: selezionare i futuri medici. Nessuna stranezza nelle procedure è stata segnalata. Curiosa presenza al test della Sapienza di Roma: un giovanissimo e brillante candidato di ben 67 anni, a cui ha fatto compagnia un fenomenale 17enne! Interessante anche il metodo di preparazione scelto dagli studenti: la maggioranza ha dichiarato di essersi preparato autonomamente studiando su manuali ed eserciziari, come risulta anche da un sondaggio di Skuola.net secondo cui il 70% avrebbe scelto il fai da te. Tanti anche coloro che hanno frequentato i corsi estivi attivati dalla stessa Università.

CUN: IL PROBLEMA NON E' IL TEST "Il vero collo di bottiglia alle facoltà di medicina non sono tanto i quiz iniziali, ma l'accesso alle specializzazioni e ai posti di medicina generale messi a bando in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale". Secondo Andrea Lanzi, presidente del Consiglio Universitario Nazionale, l'effetto di questo problema è che ogni anno circa 3 mila medici si trovano senza una occupazione specializzata. I posti non bastano per tutti, quindi ci sarà chi non potrà né specializzarsi, né lavorare con il SSN.