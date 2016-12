Università, come ottenere una borsa di studio

- Un nuovo anno accademico è in avvicinamento, e con esso arriva anche la scadenza della prima rata delle tasse universitarie, che per le matricole è necessaria affinché l'immatricolazione vada a buon fine. Con la crisi e l'aumento generale del costo della vita il mantenimento degli studi diventa sempre più un sacrificio, sia per le famiglie che per gli studenti.

Ogni anno, per tamponare questa situazione e garantire il diritto allo studio anche alle persone meno abbienti, le Agenzie territoriali per il diritto allo studio emettono dei bandi di concorso per borse di studio, posti alloggio e contributi economici di vario tipo, tra l'altro proprio in questi giorni stanno scadendo in quasi tutte le regioni i termini utili per presentare domanda. I fondi quest’anno saranno supportati anche dai maggiori introiti provenienti dalla super-tassa sui fuoricorso, prevista in Spending Review.

IL BANDO DI CONCORSO

Il bando viene pubblicato all'inizio dell'estate, ed è rivolto a studenti e matricole dei corsi universitari e delle istituzioni per l'alta formazione artistica musicale. Per partecipare bisogna essere in possesso di alcuni requisiti tra i quali la condizione economica e il merito. In genere l'assegnazione della borsa di studio per le matricole viene fatta solo in base al reddito, a condizione che venga raggiunto il requisito di merito al termine dell'anno accademico, pena la revoca del contributo. Per gli anni successivi le graduatorie sono realizzate su base di merito e reddito, tenendo conto del numero di crediti conseguiti rispetto a quelli conseguibili.

PROCEDURA SEMPLICE: BASTA CONSULTARE UN SITO INTERNET

Per ottenere le agevolazioni delle borse di studio, gli studenti devono fare domanda solitamente all’inizio dell’anno accademico. Trovare le documentazioni e le informazioni riguardanti le tempistiche è semplice, basta navigare sul sito del proprio ateneo. Coloro che decideranno di presentare la propria domanda dovranno autocertificare la propria condizione economica, attraverso l'indicatore ISEE, e di merito. Eventualmente, sarà l’Ente regionale per il diritto allo studio a verificare la veridicità di tali dichiarazioni, ad esempio con controlli a campione. Se si richiede una esenzione totale o parziale dalle tasse universitarie, in genere si può evitare di pagare la prima rata indicando che è stata già presentata la domanda. In caso non si risultasse vincitori, si verserà quanto dovuto successivamente.

BORSE DI STUDIO: AD OGNUNO LA SUA

Le borse di studio variano in base alle esigenze degli studenti e per questo ne esistono di diversi tipi. Per gli studenti in sede, cioè residenti nella stessa città in cui si trova la facoltà che vogliono frequentare; per gli studenti pendolari, che risiedono in una zona non troppo distante dall’università e per studenti fuori sede, residenti in un luogo molto distante dall’università scelta e domiciliati nella città sede degli studi, con regolare contratto di affitto.

LE MENSE UNIVERSITARIE: OTTIME ED ECONOMICHE

Esiste poi un altro tipo di aiuto per tutti gli studenti che a causa degli orari delle lezioni non possono tornare a casa per l’ora dei pasti. Si tratta delle mense universitarie, dei locali all’interno delle strutture universitarie solitamente gestiti proprio dagli enti regionali per il diritto allo studio. Per accedere a queste mense bisogna richiedere un tesserino all'Ente, che permetterà di usufruire di pranzo e cena a condizioni tariffarie agevolate e dipendenti dalla fascia di reddito dichiarata.