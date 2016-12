Vuoi fare il medico? Impara a calcolare la bolletta della luce...

- In questi giorni stanno facendo scalpore le parole del Dott. Giuseppe Remuzzi, primario e famoso nefrologo, che al Corriere della Sera ha dichiarato di non essere in grado di svolgere parte dei quesiti presenti comunemente nei test di ammissione di medicina. Sui social network si è acceso al proposito un acceso dibattito. La domanda cardine resta però sempre la stessa: i quesiti posti attualmente agli aspiranti medici hanno effettivamente senso? Possono fungere da discriminanti per selezionare coloro che hanno una attitudine alla professione da coloro che non la hanno?

Dietro i debiti non solo la voglia di non studiare

La nota dolente, anche in rapporto al notevole peso che riveste nella valutazione del test, è quella della cultura generale. Essa molto spesso si rivela non proprio così generale, a tal punto da richiedere delle conoscenze settoriali in qualche ambito, ma non mancano neanche le domande decisamente singolari la cui effettiva validità nel selezionare i futuri medici è veramente discutibile.

Quando la cultura generale diventa specifica

Domande di letteratura, grammatica, politica, economia, storia. Cose che a ben vedere sarebbero sicuramente più adatte ad un test di letteratura, non di certo ad uno di medicina. Se la cultura generale è una componente essenziale per la valorizzazione della persona umana, questo non significa però che deve essere preclusiva per lo svolgimento di una professione che invece richiede competenze settoriali e specialistiche su campi nettamente diversi.

Medici: valutare l'attitudine scientifica o quella umanistica?

Una strana contrapposizione umanistico-scientifica che fa riflettere. Un medico che ha anche una vasta cultura generale potrà essere sicuramente una persona culturalmente completa, ma questo solo per quanto riguarda il lato umano e personale, non necessariamente quello professionale. Considerando che la Facoltà di Medicina dovrebbe formare professionisti con competenze scientifiche specifiche in un dato settore è, secondo i più, fuorviante basarsi su un metodo di selezione che non valuta l'attitudine allo studio di materie scientifiche.

Dal calcolo della bolletta alla grattachecca: le stranezze dei test

Tra le domande dei test di medicina non è raro trovarne alcune bizzarre o comunque non proporzionate ai normali interessi culturali di un ragazzo appena diplomato. E così è facile imbattersi in domande come: "Nella bolletta di un’azienda elettrica l’importo da pagare per i consumi è determinato prevalentemente in base..." o ancora, come riportato da una utente su Twitter, “Nel mio test di logopedia hanno chiesto che cosa fosse un ferro da stiro”. Gli annali dei test di medicina e delle professioni sanitarie pullulano di storie come queste. Come dimenticare la famosa grattachecca della Sora Maria uscita appena un anno fa al test d'ingresso per le Professioni Sanitarie? Che la cultura generale sia importantissima per un ragazzo maturo che si avvia agli studi accademici è una cosa assodata, ma sapere nei dettagli improbabili eventi storico- politici o letterari oppure sapere come si calcola una bolletta della corrente è realmente rilevante ai fini della selezione di un futuro medico?