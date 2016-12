Università Campus Biomedico di Roma: bufera sul web per i test di ammissione

- Test di ingresso universitari ancora nell’occhio del ciclone. Ieri ha fatto scalpore la denuncia del Primari il prof. Remuzzi dalle colonne del Corriere della Sera, che si è schierato dalla parte degli studenti denunciando la scarsa valenza di alcuni quesiti con le competenze richieste ai futuri dottori. Invece nei social network gli aspiranti medici si scagliano contro i metodi di selezione di un ambitissima Università, il Campus Biomedico di Roma. L’accusa? Graduatorie fantasma e soluzioni top secret: si può sapere solo di non essere tra gli ammessi, ma non è dato conoscere la graduatoria. Un sistema che non è piaciuto affatto ai circa 2700 esclusi, i quali stanno sollevando una scatenata protesta sui social network. Anche perché il test non è costato poco, ben 130 euro.

IN TREMILA PER 120 POSTI

Lunedì mattina erano in oltre 3.000 davanti i cancelli della Nuova Fiera di Roma, pronti a contendersi uno di quei 120 posti riservati alle matricole, per molti il sogno di una vita. Eppure, stando alle testimonianze dei candidati, lunedì mattina si parlava poco di chimica e di biologia e troppo di soldi. Cosa significassero quelle somme di cui alcuni studenti tra di loro parlavano questo non è dato sapersi, ma la cosa sembrerebbe non essere sfuggita a centinaia di persone che, dopo essersi sentite trattate con disparità, sono corse sui social network e li hanno riversato un fiume di parole, sfoghi e rabbia.

UNA STUDENTESSA: "DAVANTI I CANCELLI SI SENTIVA PARLARE SOLO DI SOLDI"

"Quando all'ingresso, prima del test, senti parlare solo di soldi capisci che c'è qualcosa che non va". A sfogarsi è una studentessa, una delle tante escluse dal test del Campus Biomedico, alla quale fa eco un'altra: "il modo in cui si è svolto il test, l'uscita delle graduatorie e soprattutto le persone che ho visto ieri mattina... mi dispiace dirlo ma mi ha deluso tutto". Delusione e anche un po' di rabbia, su Facebook e su Twitter le voci si rincorrono. La protesta galoppa soprattutto sul gruppo "Test di Medicina 2012/2013" e sulla pagine ufficiale dell'Università Campus Biomedico. Gli studenti si lamentano e ad alimentare le loro perplessità non sono solo i trattamenti di favore, a loro dire alla luce del sole, ma soprattutto la discutibile scelta di non pubblicare i punteggi.

GRADUATORIE TOP SECRET IN NOME DELLA PRIVACY

"Avendo pagato una tassa di 180 euro (quindi non gratis) vorrei almeno saper il risultato del mio test non mi sembra di chiedere poi molto". Quello che Diana scrive su Facebook è il riassunto di tutta una vicenda che in queste ore sta generando centinaia di post e commenti. Ad essere riservato non è solo il proprio punteggio che, come l'amministrazione del Campus fa sapere, può essere richiesto via mail, bensì il fatto che non sia stata resa pubblica una graduatoria di merito né per gli esclusi, né per gli ammessi, i quali sono stati riportati per semplice ordine alfabetico. Inoltre non esiste una procedura automatica per poter vedere il proprio elaborato corretto, bisogna contattare privatamente il Campus e attendere interminabili attese e rimbalzi da un ufficio all’altro. Una politica di privacy decisamente troppo stringente e che ai candidati non è andata proprio giù. Anche se qualche isolata, proveniente appunto dagli ammessi, difende l’operato dell’ateneo: “Mi dispiace deludervi io sono entrata so la posizione so il mio punteggi perché basta chiamare per avere anche il proprio compito. Capisco che è molto facile parlare senza sapere, io è il secondo anno che tento e oggi ci sono riuscita con mille sacrifici”.