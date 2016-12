Libri usati: contro il caro scuola è assalto ai mercatini

foto Getty 16:32 - Caccia aperta al libro usato. La riapertura delle scuole si avvicina e, con essa, si scatena il pellegrinaggio nelle librerie e nei mercatini da parte di studenti e genitori con le immancabili "liste" alla mano. Sempre più famiglie decidono di optare per il risparmio, rinunciando al profumo dei libri nuovi a vantaggio del portafogli, nel tentativo di arginare il galoppante caro scuola che ;ogni anno si fa sempre più pesante. Non solo, spesso tra copie saggio e testi appartenuti a studenti svogliati, si possono trovare testi praticamente intonsi. Fiorente anche il mercato della vendita dei libri, sempre più frequente per recuperare contante da reinvestire sugli acquisti per gli anni successivi. - Caccia aperta al libro usato. La riapertura delle scuole si avvicina e, con essa, si scatena il pellegrinaggio nelle librerie e nei mercatini da parte di studenti e genitori con le immancabili "liste" alla mano. Sempre più famiglie decidono di optare per il risparmio, rinunciando al profumo dei libri nuovi a vantaggio del portafogli, nel tentativo di arginare il galoppante caro scuola che ;ogni anno si fa sempre più pesante. Non solo, spesso tra copie saggio e testi appartenuti a studenti svogliati, si possono trovare testi praticamente intonsi. Fiorente anche il mercato della vendita dei libri, sempre più frequente per recuperare contante da reinvestire sugli acquisti per gli anni successivi.

SCONTI FINO AL 70%, SI TROVA ANCHE IL NUOVO Librerie e mercatini decisamente presi d'assalto in questi giorni. La catena del libro usato sembra essere diventata ormai un must anche per le famiglie più abbienti, attratte dalla percentuale di sconto sul prezzo di listino che varia dal 10 al 70% in base alle condizioni del testo. Un bel risparmio, visto e considerato che molto spesso le condizioni dei libri sono molto buone, in alcuni casi anche pari al nuovo. Non è raro infatti trovare tra i banchi le cosiddette copie saggio, destinate gratuitamente agli insegnanti, che vengono reimmesse sul mercato o per fare cassa o come controvalore per l’acquisto libri di testo destinati ai propri figli.

I MERCATINI DEL LIBRO USATO Ma non ci sono solo le librerie specializzate nell'usato: a farla da padroni nel settore sono infatti i mercatini. Ci sono quelli storici, come quello dell'Oberdan a Roma, e quelli improvvisati, come quelli che ogni anno studenti e genitori allestiscono alle entrate delle scuole. In quest'ultimi generalmente il tasso di sconto è quasi sempre del 50% e il più delle volte risulta essere conveniente, visto che si risparmia sulla mediazione del libraio. Insomma ci guadagna sia chi vende che chi compra.

VIETATO CAMBIARE TESTO IN ADOZIONE PER 5/6 ANNI Tempi duri per il malcostume delle nuove edizioni. Molto spesso, infatti, editori furbi tendono ad emettere continuamente edizioni rinnovate o aggiornate dello stesso testo: edizione diversa, codice ISBN diverso, contenuto uguale. Per porre un freno a questa usanza che di fatto stroncava il mercato dell'usato, la legge n.169/2008 è intervenuta a regolamentare il settore, stabilendo che le scuole possono adottare solo libri per cui l'Editore si sia impegnato a mantenere l'edizione invariata per cinque anni. Una legge troppo spesso aggirata, per cui il consiglio è di informarsi e valutare se effettivamente conviene prendere la nuova edizione. Le scuole, tra l'altro, sono vincolate a non cambiare adozione per 5 anni (primarie) o 6 anni (secondarie). Quindi la regola generale è: rivolgersi agli studenti più grandi.