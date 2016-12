Test di ingresso: quanto costa tentare la sorte

foto Getty 17:55 - Stiamo per entrare nel vivo dei test di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso. Qualche ateneo ha già iniziato alla fine della scorsa settimana, ma il clou si raggiungerà il prossimo 4 settembre, con i test di ingresso per i corsi di laurea in medicina. Tuttavia iscriversi ai test ha un costo, che si moltiplica poi se si decide di tentare ad accedere a più corsi di laurea simultaneamente per non restare fermi al palo se un test va male.



La spesa da sostenere varia da un minimo di 25 euro ad un massimo di 100 euro in base alla tipologia di università -pubblica o privata - e ai servizi che mette a disposizione degli studenti. Il tutto va moltiplicato per il numero di tentativi che si vogliono effettuare: secondo un sondaggio di Skuola.net, solo il 40% delle aspiranti matricole tenterà la sorte solamente una volta. Addirittura uno su cinque si iscriverà a tre o più sessioni, al fine di aumentare il numero si possibilità.

NAPOLI E PAVIA LE PIÚ CARE Tra le università meno care c’è quella di Padova, dove il costo per effettuare un test di ingresso si aggira intorno ai 27 euro, e quella di Roma Tre dove per un test di ammissione gli studenti dovranno pagare intorno ai 25 euro. Il conto inizia a diventare più salato per gli studenti che decidono di provare ad entrare all’università di Catania, dove un test di ammissione si aggira sui 40 euro. Milano è tra le più care insieme a Bologna, Napoli e Pavia, dove svolgere un test di ingresso per gli studenti significa affrontare una spesa che vai tra i 75 e i 100 euro.

UNIVERSITÁ PRIVATE INACCESSIBILI Sembrano davvero inavvicinabili i test di ammissione delle università private romane, dove il prezzo che i ragazzi devono pagare per la realizzazione dei loro sogni si aggira intorno ai 100 euro per l’Università Cattolica e arriva addirittura ai 110 euro per la Luiss.