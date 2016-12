Università Sapienza di Roma: lezioni in tenda

foto Dal Web 16:21 - Luogo di appuntamenti, di pranzi consumati fugacemente, di lunghe riflessioni. Quanti amori ha visto sbocciare, crescere e, molte volte, finire. Il prato centrale della Città Universitaria della Sapienza di Roma, il cuore pulsante del campus di uno dei più antichi e grandi atenei del mondo. Luogo entrato nella quotidianità e nei ricordi di intere generazioni che affettuosamente lo hanno da sempre soprannominato “Pratone”. Una sorpresa amara per gli studenti che in questi giorni stanno tornando a popolare il campus: il loro amato pratone non c’è più. Al suo posto adesso ci sono ruspe, camion, tubi e tonnellate di ferro ed elementi prefabbricati. Operai al lavoro sotto gli occhi increduli e malinconici di chi, anche magari non frequentandolo assiduamente, si era comunque ormai abituato a quello spazio verde: un’oasi di relax e di tranquillità dove poter ritrovare la concentrazione e studiare all’aria aperta o socializzare con amici e colleghi di corso. - Luogo di appuntamenti, di pranzi consumati fugacemente, di lunghe riflessioni. Quanti amori ha visto sbocciare, crescere e, molte volte, finire. Il prato centrale della Città Universitaria della Sapienza di Roma, il cuore pulsante del campus di uno dei più antichi e grandi atenei del mondo. Luogo entrato nella quotidianità e nei ricordi di intere generazioni che affettuosamente lo hanno da sempre soprannominato “Pratone”. Una sorpresa amara per gli studenti che in questi giorni stanno tornando a popolare il campus: il loro amato pratone non c’è più. Al suo posto adesso ci sono ruspe, camion, tubi e tonnellate di ferro ed elementi prefabbricati. Operai al lavoro sotto gli occhi increduli e malinconici di chi, anche magari non frequentandolo assiduamente, si era comunque ormai abituato a quello spazio verde: un’oasi di relax e di tranquillità dove poter ritrovare la concentrazione e studiare all’aria aperta o socializzare con amici e colleghi di corso.

MANCANO LE AULE: VIA LIBERA ALLA TENDOPOLI Un tendone è quello che si sta ergendo al posto dell’area verde della Città Universitaria. Una struttura che sarà destinata ad accogliere gli studenti di giurisprudenza, vessati da uno sfratto per urgenti interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza della loro facoltà e da un galoppante surplus di iscritti rispetto alla reali capacità logistiche dell’ateneo. Quello della mancanza di aule è un problema che alla Sapienza torna a presentarsi regolarmente ogni anno: aule al limite della decenza, spesso capaci di contenere meno del 25% degli studenti frequentanti.

STUDIARE TRA LE MACERIE: IL CASO DELL’EX CENTRO MECCANOGRAFICO DI SAN LORENZO Qualche anno fa il Rettorato aveva provato a rimediare alla situazione in maniera alquanto maldestra, cioè aprendo alcune nuove aule in condivisione tra diverse facoltà (tra cui anche giurisprudenza) in un vecchio stabile industriale nel quartiere San Lorenzo. Il capannone, ex Centro Meccanografico delle Poste, dopo l’acquisto da parte di Sapienza Università di Roma doveva essere oggetto di una serie di complessi e articolati lavori di bonifica, riqualificazione e ristrutturazione, il tutto per un ammontare di spesa totale di circa 47 milioni di euro. Lavori che sarebbero dovuti essere stati consegnati entro la fine del 2008, inizio 2009. Invece, per una serie di ritardi sulle gare d’appalto, la struttura è entrata in funzionamento così com’era, in pietose condizioni igienico sanitarie e senza alcuna tutela dal punto di vista della sicurezza: un mostro di cemento armato, ferro e vetro incrostato di fuliggine, polvere e residui idrocarburici di vario genere, circondato da un lato dalla tangenziale e dall’altro dagli snodi dello Scalo Ferroviario di San Lorenzo. Addirittura in una nota su alcuni documenti ufficiali si leggeva che i progettisti, alla data di redazione del progetto, non erano in grado di escludere l’eventuale presenza di manufatti contenenti amianto. Adesso, dopo molti anni di attività, gira voce che la struttura sia stata dichiarata inagibile, da qui un ulteriore “grattacapo” per il Rettore, costretto a dover trovare in breve tempo una soluzione al problema del sovraffollamento.

GLI STUDENTI DI MEDICINA: DISCRIMINAZIONI NELLE ASSEGNAZIONI DEGLI SPAZI, LE AULE NON MANCANO Si sarà affacciato dal Palazzo del Rettorato e avrà guardato giù: il Pratone, l’unica vera area verde per centinaia di migliaia di studenti che quotidianamente affollano il Campus. Avrà pensato che sicuramente quello spazio, curato a prato inglese e meravigliose palme, sarebbe stato meglio sfruttato se coperto dal cemento o da una qualsiasi struttura prefabbricata in grado di accogliere masse di studenti. Tanto loro sono di serie B, possono adattarsi. Questa è la lamentela che le Assemblee delle varie Facoltà, prima fra tutte quella di Medicina, stanno portando avanti. Sembrerebbe infatti che le soluzioni, a voler vedere bene, non mancherebbero: le aule e le strutture della Scuola di Studi Avanzati, una istituzione voluta dal Rettore per pochi eletti, sarebbero infatti deserte nonostante le ingenti spese per la loro realizzazione e per l’impeccabile manutenzione ordinaria. Un trattamento di disparità che appare alquanto bizzarro, soprattutto nel momento in cui si va a danneggiare un prezioso bene della collettività, nonché uno dei pochi spazi verdi presenti nel quartiere che, tra l’altro, presenta una densità abitativa molto alta.