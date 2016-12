Le vacanze studio: imparare divertendosi

foto Dal Web 12:34 - Apprendere, socializzare, conoscere: queste le parole chiave delle vacanze studio all’estero, un fenomeno in crescita insieme con la consapevolezza dell’importanza di conoscere bene le lingue straniere per essere competitivi sul mercato del lavoro. L’idea di un soggiorno che unisca l’utile al dilettevole risulta essere sempre più allettante, specialmente per gli studenti delle scuole superiori. Le mete preferite? Chiaramente paesi anglofoni. - Apprendere, socializzare, conoscere: queste le parole chiave delle vacanze studio all’estero, un fenomeno in crescita insieme con la consapevolezza dell’importanza di conoscere bene le lingue straniere per essere competitivi sul mercato del lavoro. L’idea di un soggiorno che unisca l’utile al dilettevole risulta essere sempre più allettante, specialmente per gli studenti delle scuole superiori. Le mete preferite? Chiaramente paesi anglofoni.

COLLEGE O FAMIGLIA? Due settimane, questa è la durata media delle vacanze studio. Tra le formule residenziali è possibile scegliere tra college e famiglia, ognuna con i suoi vantaggi. Chi decide di alloggiare in college può contare sulla presenza fissa di tutor che sono in grado di parlare la loro lingua, inoltre in genere si hanno a disposizione ampi spazi per lo studio e per la pratica sportiva, con la possibilità di socializzare con decine e decine di ragazzi di diverse provenienze. L’esperienza in famiglia è invece decisamente più coinvolgente. Ci si trova catapultati nel vivo della cultura del paese ospitante, e questo facilita di molto l’apprendimento della lingua e degli usi tipici del luogo.

L’INGLESE E’ LA LINGUA PIU’ STUDIATA Malta è la meta preferita dagli studenti vacanzieri, seguita da Australia, Canada e Gran Bretagna. In barba alla crisi, sempre più studenti scelgono di partire per un soggiorno di studio in un Paese straniero. Secondo una rilevazione del CTS, Centro Turistico Studentesco, quest’anno si è registrato un incremento delle partenze che oscilla attorno al +35% rispetto al 2011. Molto bene anche le mete a lunga distanza, in particolare Stati Uniti e Thailandia, quest’ultima diventata un must a causa dei prezzi decisamente accessibili.

LA VACANZA CHE PIACE ALLE MAMME I programmi di formazione sono generalmente costruiti sulle esigenze di ogni studente e permettono un apprendimento graduale e in genere certificato da un test ufficiale a fine corso. Il tutto è condito da visite ai luoghi più caratteristici, il tutto seguito da guide e tutor specializzati. Questo rende la vacanza studio una esperienza gradita alle famiglie, che la considerano sicura e costruttiva. Ma attenzione, queste vacanze sono ottime per favorire lo sviluppo di una mentalità globalizzata, ma quindici giorni di full immersion in genere sono insufficienti per imparare bene una lingua, per cui in questo senso le aspettative potrebbero essere deluse.