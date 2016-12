Mantenersi sani e in forma all’università

foto Getty 12:24 - “Mens sana in corpore sano” diceva Giovenale. Una locuzione decisamente azzeccata se riferita agli studenti universitari. Gli intensi periodi di studio portano infatti gli studenti ad accumulare grandi dosi di ormone dello stress, tossine e ristagno di fluidi a causa dallo scarso movimento. Fare sport è, dunque, una scelta di successo che predispone il fisico ad essere più attivo e reattivo, nonché meno soggetto a malanni. - “Mens sana in corpore sano” diceva Giovenale. Una locuzione decisamente azzeccata se riferita agli studenti universitari. Gli intensi periodi di studio portano infatti gli studenti ad accumulare grandi dosi di ormone dello stress, tossine e ristagno di fluidi a causa dallo scarso movimento. Fare sport è, dunque, una scelta di successo che predispone il fisico ad essere più attivo e reattivo, nonché meno soggetto a malanni.

ALLENARE IL CERVELLO L’attività sportiva è una dolce distrazione dallo studio. Non occorre strafare, un’oretta di pausa al giorno è sufficiente per lasciare che il cervello smaltisca il carico di stress, gli occhi recuperino idratazione e benessere e il corpo riacquisti tonicità. Il tutto va a beneficio della concentrazione e della forma fisica, che durante le sessioni di esame è facile perdere. Il problema che molti studenti si pongono è: dove fare sport? Non è necessario rivolgersi a centri sportivi e palestre, molto spesso i parchi cittadini offrono spazi e attrezzature a volontà per mantenersi in forma, inoltre il microclima è sicuramente migliore dell’aria condizionata delle palestre, a vantaggio di una corretta ossigenazione e di un miglior afflusso di sangue ai tessuti.

I CUS: TANTO SPORT A POCO PREZZO Attrezzature sportive moderne e impianti all’avanguardia, questo è quanto offrono i CUS, Centri Universitari Sportivi. Sono delle istituzioni, presenti in quasi tutti gli atenei italiani, che si occupano principalmente del benessere degli studenti, organizzando corsi su gran parte degli sport olimpici, oltre a discipline come yoga e danza. Mettono a disposizione personale preparato ed istruttori federali e, il più delle volte, hanno anche delle squadre che partecipano a competizioni e campionati agonistici. Gran parte degli studenti ignora questa grande opportunità che l’ateneo gli riserva, un vero peccato anche in considerazione dei costi, veramente popolari e accessibili a tutti. Ad esempio, per l’abbonamento annuale al CUS della Sapienza di Roma, si spendono 84 euro, cioè 7 euro al mese. Con il tesseramento al CUS si ha diritto ad usufruire di tutte le strutture e i corsi, senza alcun limite di frequenza.