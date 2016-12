Borse di studio: il mistero degli ISEE tarocchi

foto Ansa 12:15 - In questi giorni negli uffici degli enti per il diritto allo studio cominciano ad arrivare le domande per le borse di studio e i vari contributi che vengono messi a disposizione degli studenti meno facoltosi e più meritevoli. Le graduatorie, che usciranno indicativamente nel mese di ottobre, rappresentano molto spesso una amara sorpresa per molti studenti che, figli di famiglie con evidenti carenze economiche, si vedono scavalcati in graduatoria dai figli di liberi professionisti, risultanti stranamente poverissimi. - In questi giorni negli uffici degli enti per il diritto allo studio cominciano ad arrivare le domande per le borse di studio e i vari contributi che vengono messi a disposizione degli studenti meno facoltosi e più meritevoli. Le graduatorie, che usciranno indicativamente nel mese di ottobre, rappresentano molto spesso una amara sorpresa per molti studenti che, figli di famiglie con evidenti carenze economiche, si vedono scavalcati in graduatoria dai figli di liberi professionisti, risultanti stranamente poverissimi.

CESSIONE DEL FIGLIO Il trucco c’è, eccome se c’è. Uno dei più utilizzati e diffusi consiste semplicemente nel “cedere” il proprio figlio ad un parente nullatenente. Nella fattispecie la tradizione prevede di prendere una nonna, magari vedova, senza case o terreni intestati e con una pensione molto esigua. Se questa è invalida o ci sono altri invalidi in famiglia, meglio ancora, in quanto l’ISEE scende vertiginosamente. E più figli vanno a vivere da nonna, meglio è, perché sale il conteggio dei componenti il nuovo nucleo familiare, e scende l’indicatore della situazione economica. Un trucchetto che finora ha permesso di ottenere certificazioni ISEE perfettamente a norma e dai valori estremamente bassi.

LA BEFFA DELL’IDONEO NON VINCITORE Una cosa è certa, quando ci si trova davanti a ISEE che hanno valori inferiori a 1 euro viene spontaneo porsi la domanda: una persona in queste condizioni dovrebbe avere gravi problemi per sostentare se stesso, figuriamoci se può permettersi il mantenimento all’università, magari anche da fuori sede. Però, salvo i frequenti casi di certificazioni errate, molto spesso la situazione è giuridicamente corretta e va a creare un danno non indifferente a quelle famiglie che invece hanno una vera necessità di ottenere dei contributi dai quali si trovano escluse per mancanza di fondi. Magra la consolazione di vedersi dichiarati “idonei non vincitori”, derisi dal figlio di un ricco, opportunamente distaccato dalla nonna, che risulta povero anche se suo padre si permette ville e auto di grossa cilindrata.