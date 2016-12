Non superi il test? Studia all’estero

foto Ansa 11:54 - Se il caso della laurea in Albania di Renzo Bossi ha suscitato numerose polemiche, sappiate che è in buona compagnia. Infatti l’amarezza di non aver superato il test di ammissione al corso di laurea dei propri sogni è spesso molto forte, e suona in genere come una sconfitta. In molti decidono però di non rinunciare alle proprie ambizioni, di fare i bagagli e partire alla volta di qualche Paese estero. In alcuni Stati, infatti, sembra essere diventata una vera e propria istituzione quella degli italiani a caccia di un titolo di studio, tant’è che sono sorte delle università dedicate proprio agli studenti del Bel Paese, molto spesso partecipate dagli stessi atenei nostrani. - Se il caso della laurea in Albania di Renzo Bossi ha suscitato numerose polemiche, sappiate che è in buona compagnia. Infatti l’amarezza di non aver superato il test di ammissione al corso di laurea dei propri sogni è spesso molto forte, e suona in genere come una sconfitta. In molti decidono però di non rinunciare alle proprie ambizioni, di fare i bagagli e partire alla volta di qualche Paese estero. In alcuni Stati, infatti, sembra essere diventata una vera e propria istituzione quella degli italiani a caccia di un titolo di studio, tant’è che sono sorte delle università dedicate proprio agli studenti del Bel Paese, molto spesso partecipate dagli stessi atenei nostrani.

STUDIARE IN ROMANIA Una roulette russa quella dei test di ingresso di medicina e odontoiatria. Una selezione spesso difficile da accettare, specialmente se si è facoltosi e disposti a tutto. Bastano le giuste conoscenze, facilmente reperibili su web, e una cifra di circa novemila euro, tra costo del servizio e spese per le pratiche burocratiche. La Romania accoglie tutti, a Bucarest o a Timisoara gli atenei pullulano di studenti stranieri, tra cui molti italiani. Il titolo di studio? Perfettamente riconosciuto anche in Italia, grazie all’appartenenza all’Unione Europea. E qualche studente commenta: “Il costo della vita è di gran lunga minore, anche per i divertimenti, e i professori sono molto disponibili e gentili”.

LA LAUREA ALBANESE La situazione più interessante resta però quella dell’Albania. Questa nazione è ormai diventata una vera e propria colonia accademica italiana, un luogo dove investire e realizzare nuovi campus. Qui, negli ultimi anni, sono sorti diversi atenei che offrono corsi di laurea orientati principalmente verso l’area biomedica e sanitaria. Campus moderni, strutture all’avanguardia, un esempio eccellente è quello dell’Università Cattolica “Nostra Signora del Buonconsiglio” di Tirana. Questo ateneo, sorto nel 2004, vede la compartecipazione di numerose università italiane, oltre che di numerosi enti pubblici e privati. Rientra in un progetto più generico che prevede non solo uno scambio di professionalità (in particolar modo giovani docenti), ma anche di finanziamenti. I titoli di studio sono rilasciati con il doppio nome, quello dell’università albanese e quello di una italiana consorziata, a garanzia di una perfetta compatibilità.