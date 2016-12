Contratti in nero per universitari: ecco una soluzione

foto Dal Web 11:44 - Per gli studenti fuori sede la scelta dell’alloggio è un problema gravoso, sia per i costi degli affitti alle stelle che per la difficoltà di trovare un posto e una compagnia decente. Molto spesso si ripiega quindi su soluzioni che a prima vista sembrano convenienti, ma che con il senno di poi si rivelano dei veri incubi, sia giudiziari che burocratici, dai quali può essere difficile uscire. - Per gli studenti fuori sede la scelta dell’alloggio è un problema gravoso, sia per i costi degli affitti alle stelle che per la difficoltà di trovare un posto e una compagnia decente. Molto spesso si ripiega quindi su soluzioni che a prima vista sembrano convenienti, ma che con il senno di poi si rivelano dei veri incubi, sia giudiziari che burocratici, dai quali può essere difficile uscire.

LE AGENZIE DEGLI AFFITTI Proprietari avidi e senza scrupoli, scantinati affittati a peso d’oro e contratti in nero. Queste sono le vessazioni più comuni per gli studenti fuori sede pur di trovare un alloggio. Una possibile soluzione è stata proposta proprio dalle agenzie regionali per il diritto allo studio, con l’istituzione di appositi uffici . Questi sono degli sportelli che, senza scopo di lucro, offrono un servizio di mediazione tra i proprietari e gli studenti, garantendo una perfetta tutela e soddisfazione di ambo le parti e occupandosi di guidare anche i più inesperti attraverso la selva di burocrazia che porta alla stipula del contratto.

IL CONTRATTO AGEVOLATO In questa ottica sono nati i contratti di affitto per gli studenti universitari fuori sede, realizzati in seguito all’accordo tra Comuni, Aziende per il diritto allo studio e Associazioni studentesche, di concerto con i Sindacati degli inquilini e quelli dei proprietari immobiliari. Il contratto, studiato sulle reali esigenze di uno studente, le quali sono in genere molto diverse da quelle di una famiglia o di un lavoratore, prevede notevoli agevolazioni fiscali per il proprietario e una certa snellezza burocratica.