E io mi arruolo: il fascino delle forze armate

foto Ufficio stampa 11:37 - Fucili, bombe a mano, tute vegetate e bicipiti scolpiti: la naja torna di moda. Non mancano mai infatti i giovani che si appassionano al mondo delle stellette e sognano l'arruolamento. Secondo un sondaggio svolto da Skuola.net al termine della Maturità 2012, il 5% dei maturandi è interessato ad una carriera nelle forze armate dopo il percorso di formazione secondaria. In base alle personali ambizioni e doti caratteriali si può scegliere tra truppa, sottufficiali e ufficiali, con diversi percorsi di formazione ai quali corrispondono diverse carriere e titoli di studio.

IL SOGNO DELL’ACCADEMIA Le stellette sono un sogno nobile, frutto di alti valori morali e attaccamento alla Patria. L’Accademia Militare è sicuramente la massima ambizione: un percorso di eccellenza e prestigio, fondato sulle solide basi di anni di tradizioni e storia e mirato alla formazione di base degli ufficiali. Le Accademie Militari offrono percorsi di studio universitari differenziati a seconda della specializzazione per la quale si viene reclutati, dal ruolo Sanità (Medicina o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche) a quello del Genio (Ingegneria). I futuri ufficiali Carabinieri del ruolo normale si laureano, invece, in Giurisprudenza. Alle materie del corso di studi universitario, si affiancano quelle teorico-pratiche di tecnica militare, periodi di addestramento formale e di intensa e variegata attività fisica.

DIVENTARE SOTTUFFICIALI Al fianco della formazione magistrale, anche nel mondo militare è presente quella triennale. Le Scuole Sottufficiali delle quattro forze armate (Esercito, Aeronautica, Marina e Carabinieri) preparano ogni anno professionisti dotati di ottime competenze nel campo delle Scienze Organizzative e Strategiche e nel campo delle Scienze della Sicurezza. Anche qui tutto ruota in maniera predominante attorno a un solido addestramento militare, istruzione formale e una ricca dose di attività fisica.

ARRUOLARSI COME VOLONTARI Per chi non vuole troppi grilli per la testa e non ha intenzione di continuare a studiare c’è la truppa. L’arruolamento come Volontario in Ferma Prefissata permette, previo superamento delle prove mediche e attitudinali e di una selezione per titoli, di accedere a un periodo di formazione presso uno dei RAV dislocati sul territorio nazionale. Qui i futuri caporali acquisiscono la disciplina e il regolamento militare, imparano a maneggiare le armi e apprendono i fondamenti della tecnica militare. A questo periodo di formazione possono seguirne altri più specializzati, che formano dei veri e propri professionisti nei più disparati settori. Al termine dell’anno di ferma si può scegliere se partecipare al concorso per una rafferma a 4 anni, denominata VFP4, dopodiché, sempre per concorso, si può transitare nel servizio permanente.