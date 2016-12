Test di ammissione: il business della crocetta

foto Dal Web 07:00 - Essere ammessi al corso di laurea dei propri sogni, questo è l’obiettivo che ogni anno migliaia di studenti cercano di raggiungere e conquistare. C’è chi studia, chi ripassa, chi si affida a ripetizioni private e chi invece, magari più facoltoso, gioca l’asso nella manica: una scuola estiva in grado di preparare in maniera mirata per il raggiungimento dello scopo. Tutto questo genera annualmente un business della cui esistenza la maggior parte degli studenti resta ignaro. - Essere ammessi al corso di laurea dei propri sogni, questo è l’obiettivo che ogni anno migliaia di studenti cercano di raggiungere e conquistare. C’è chi studia, chi ripassa, chi si affida a ripetizioni private e chi invece, magari più facoltoso, gioca l’asso nella manica: una scuola estiva in grado di preparare in maniera mirata per il raggiungimento dello scopo. Tutto questo genera annualmente un business della cui esistenza la maggior parte degli studenti resta ignaro.

C’ERA UNA VOLTA IL LIBRO DEI TEST Dal momento in cui sono nati i concorsi, e quindi i test, l’uomo ha cercato la strada per arrivarvi preparato in maniera mirata. Sono nati così i libri di preparazione, in grado di fornire quei saperi minimi previsti dal bando del concorso di interesse. Stessa cosa si è avuta per l’università, con le librerie pullulanti di testi di ogni forma e dimensione, dedicati alle più disparate facoltà esistenti. Tra gli ombrelloni delle nostre spiagge sicuramente si trovano in questo momento tantissimi studenti alle prese con quesiti e crocette, all’inseguimento disperato della preparazione giusta dopo il meritato riposo post-maturità. Spesso però un libro non basta, e infatti si sta ampliando l’offerta di corsi che possono essere seguiti comodamente da casa, davanti a un pc, con tanto di simulazioni interattive e videolezioni. Il costo è maggiore di un libro, ma d’altronde, la comodità si paga.

CORSI DI PREPARAZIONE E VACANZE STUDIO Quando si parla di preparazione ai test di ammissione non c’è limite alla fantasia. Ci sono proposte per tutti i gusti, pronte a soddisfare gli appetiti voraci di studenti di ogni ceto sociale, pronti a darsi battaglia per la conquista del tanto agognato diritto all’iscrizione al corso di studi desiderato. Ciò che fa la differenza è la disponibilità economica, per il resto il business della crocetta ha pensato a tutto. C’è chi offre corsi full immersion con grandi cultori della materia, chi invece realizza programmi di studio su misura, promettendo risultati eccezionali con il minimo sforzo. Il prestigio del marchio che offre la formazione incide poco, ci sono società sconosciute che offrono a prezzi esorbitanti dei corsi della durata di qualche mese, che si tengono in qualche condominio o scantinato nascosto nei quartieri universitari, dove gli studenti entrano ed escono sgattaiolando, perdendo nozioni di sapere per la strada. Poi c’è anche la top class della preparazione: una bella vacanza studio in un mega resort a quattro stelle, con tanto di sauna e piscina. Così, tra una crocetta e un'altra, ci scappa pure la vacanza.

I PRECORSI DELLE UNIVERSITA’ L’alternativa pubblica, accessibile a basso costo esiste e come. Purtroppo è scarsamente pubblicizzata, spesso non è presente neanche un accenno sui siti degli atenei, eppure questi corsi si fanno e vengono denominati “precorsi”. Gli atenei in genere forniscono materiale a sufficienza, tra banche dati, test multimediali e simulazioni, per avere una buona preparazione in vista del test. Inoltre con una cifra che si aggira attorno ai 50 euro è possibile frequentare i corsi intensivi di preparazione che vengono offerti direttamente dagli atenei, tenuti da docenti universitari.