Tra case dello studente, stanze e posti letto: l’estate dei fuori sede

foto Dal Web 07:00 - Agosto, il mese di grandi preparativi per tutti quegli studenti che da ottobre metteranno piede per la prima volta in una università. In particolare c’è ancora chi, oltre alla burocrazia delle iscrizioni e lo stress dei test, si trova a dover affrontare un'altra bella problematica: la caccia all’alloggio. - Agosto, il mese di grandi preparativi per tutti quegli studenti che da ottobre metteranno piede per la prima volta in una università. In particolare c’è ancora chi, oltre alla burocrazia delle iscrizioni e lo stress dei test, si trova a dover affrontare un'altra bella problematica: la caccia all’alloggio.

LA CASA DELLO STUDENTE, QUESTA SCONOSCIUTA Molto spesso capita che dei ragazzi siano costretti a dover rinunciare agli studi per colpa degli affitti, ormai arrivati alle stelle in qualsiasi città universitaria. Quello che non sempre le famiglie sanno è che già dai prossimi giorni sarà possibile compilare le domande di richiesta per i contributi previsti dalle ADISU, gli enti regionali per il diritto allo studio. Tra questi, oltre ai classici contributi economici (borse di studio) c’è la possibilità di fare domanda per un posto alloggio in una delle residenze universitarie presenti vicino l’ateneo che si andrà a frequentare. Il bando prevede dei requisiti di reddito e di merito ed è prevista la possibilità di richiedere sia l’alloggio che la borsa di studio contemporaneamente.

SINGOLA O DOPPIA? Chi non ha i requisiti per la casa dello studente deve necessariamente ripiegare su una abitazione privata. Le formule di affitto per gli studenti più gettonate sono quelle a stanze, singole o doppie. In genere si paga a posto letto, con un prezzo che può oscillare dai 250 euro in doppia ai 500 in singola. Molto spesso gli appartamenti prevedono più stanze, anche 3 o 4, affittate a studenti che non necessariamente si conoscono. L’ambiente multiculturale che in questo modo si viene a creare ha i suoi pregi e i suoi difetti. Infatti, se da un lato stimola la socializzazione, dall’altro il rischio di litigio è sempre dietro l’angolo. Per questo motivo alcuni studenti preferiscono non dover spartire niente con nessuno e si rifugiano in qualche monolocale, con prezzi che lievitano notevolmente: almeno 500 euro in periferia, lontano dall’università.

AGENZIA O BACHECA? Il momento della scelta della casa, o stanza che sia, è sicuramente cruciale. I requisiti fondamentali che in genere sono richiesti dagli studenti sono: buon collegamento con il trasporto pubblico, pulizia e tranquillità. Considerando che inoltre si tratta di una spesa di mediamente 430 euro mensili, più le varie spese di acqua, gas, luce e condominio, un occhio di riguardo lo pretende anche il portafoglio. In particolare è importante che l’affitto sia regolare (pena l’esclusione dai concorsi per le borse di studio) e che il contratto sia chiaro e basato su rapporti affidabili con i locatori. Per questo molto spesso le famiglie preferiscono affidarsi ad agenzie immobiliari, le quali dovrebbero essere garanti della genuinità della locazione. Purtroppo non sempre così, molto spesso gli appartamenti offerti dalle agenzie sono lo scarto (in termini di qualità e prezzo) di quello che non si è riuscito a piazzare con il passaparola, in questi casi la soluzione è una sola: prendere carta e penna e girare per le varie bacheche delle università.