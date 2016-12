Test di ammissione: è iniziato il conto alla rovescia

foto Ap/Lapresse 10:59 - Manca meno di un mese all’inizio dei test di ammissione per i corsi di laurea ad accesso programmato. Il 4 settembre sarà il turno dei futuri medici che si daranno battaglia a suon di crocette per conquistare il tanto sospirato diritto di accedere al corso in Medicina e Chirurgia, piuttosto che in Odontoiatria. Fervono dunque i preparativi e, in una corsa contro il tempo, ognuno cerca di fissare quante più nozioni possibili per centrare il bersaglio. - Manca meno di un mese all’inizio dei test di ammissione per i corsi di laurea ad accesso programmato. Il 4 settembre sarà il turno dei futuri medici che si daranno battaglia a suon di crocette per conquistare il tanto sospirato diritto di accedere al corso in Medicina e Chirurgia, piuttosto che in Odontoiatria. Fervono dunque i preparativi e, in una corsa contro il tempo, ognuno cerca di fissare quante più nozioni possibili per centrare il bersaglio.

STUDENTI ESTIVI Mentre quasi tutto il popolo degli studenti ad Agosto può godere del meritato riposo, i forzati della crocetta sono costretti ad affannarsi anche sotto l'ombrellone o peggio ancora a rinunciare alle vacanze perché superare il test di ingresso può voler dire aver accesso alla professione desiderata per tutta una vita. La maggior parte di loro sono maturandi al primo tentativo. Ma non mancano quelli che, non essendo riusciti l'anno precedente, decidono di ritentare la sorte. Sì perché spesso quanto richiesto dai test non corrisponde alla reale preparazione di uno studente medio. Basti pensare che nei test d'ammissione per le professioni sanitarie alla Sapienza di Roma, nel 2011, tra le domande di cultura generale compariva la seguente: "Nei pressi del noto Liceo Tacito di Roma si trova la "grattachecca di Sora Maria", molto nota tra i giovani romani. Sapresti indicare quali sono i gusti tipici serviti? Menta, limone, amarena, cioccolato...".

IL 70% SCEGLIE LA PREPARAZIONE LOW COST Secondo un sondaggio svolto da Skuola.net, circa il 70% sta affrontando la sfida da autodidatta, preparandosi sui testi che si possono trovare nelle librerie oppure utilizzando le risorse offerte dalla rete. Tutti gli altri stanno investendo in corsi di preparazione per i test universitari: ce sono per tutte le tasche, da qualche decina di euro fino al migliaio di euro. I corsi low-cost sono in genere offerti dalle stesse università; sono di buona qualità ed hanno l'unica pecca di essere poco reclamizzati. All'altro estremo i corsi offerti da grandi organizzazioni, magari con tanto di vacanza studio inclusa in un resort a quattro stelle.

DATE DEI TEST Ma quali saranno le date dei test di ingresso? Per i corsi di laurea ad accesso programmato è il Miur a stabilire date e contenuto dei test. Mentre per tutti gli altri corsi, sono i singoli atenei ad istituire il numero chiuso, decidendo quindi calendario e contenuto dei test. Quindi suggeriamo di consultare i siti delle singole università per informarsi. Test di Medicina e Chirurgia (in lingua italiana) 4 settembre 2012

Test di Odontoiatria e Protesi Dentaria (lingua italiana) 4 settembre 2012

Test di Medicina e Chirurgia (in lingua inglese) 5 settembre 2012

Test di Odontoiatria e Protesi Dentaria (in lingua inglese) 5 settembre 2012

Test di Architettura 6 settembre 2012

Test di Medicina Veterinaria 10 settembre 2012

Test per le Professioni sanitarie 11 settembre 2012