Caro scuola: studiare costa 1000 euro a studente

foto Ansa 12:07 - Il ritorno a scuola è ogni anno un evento traumatico non solo per i ragazzi, ma soprattutto per le famiglie. Infatti, tra libri e materiale scolastico vario, la spesa diventa ingente e pesa in maniera rilevante sul bilancio familiare di questi mesi, soprattutto laddove si ha più di un figlio in età scolare. Intanto gli scaffali pullulano già di diari, quaderni e zaini di ogni forma, colore e dimensione, pronti a soddisfare il gusto di ogni studente e a seguire la moda del momento. Ma anche quest’anno il conto totale sembra destinato a salire. - Il ritorno a scuola è ogni anno un evento traumatico non solo per i ragazzi, ma soprattutto per le famiglie. Infatti, tra libri e materiale scolastico vario, la spesa diventa ingente e pesa in maniera rilevante sul bilancio familiare di questi mesi, soprattutto laddove si ha più di un figlio in età scolare. Intanto gli scaffali pullulano già di diari, quaderni e zaini di ogni forma, colore e dimensione, pronti a soddisfare il gusto di ogni studente e a seguire la moda del momento. Ma anche quest’anno il conto totale sembra destinato a salire.

CARO SCUOLA: AUMENTI DEL 6% Poco meno di mille euro, questo è quanto spenderà ogni famiglia italiana per ogni studente. Secondo l’indagine di Federconsumatori si arriveranno a spendere in media 488 euro solo per il corredo scolastico, una cifra che, a parità di beni, risulta rincarata di un buon 6% rispetto allo scorso anno. Cattive notizie anche per quanto riguarda i libri di testo, dove l’incremento rimane comunque più contenuto, attestandosi ad un 2% per i licei e ad un 4% per le scuole medie, il che significa comunque una spesa che oscilla tra i 452 e i 745 euro. Tirando le somme si ottiene un valore di media che sicuramente fa venire i brividi ai genitori, la spesa infatti sarà di circa 940 euro per uno studente delle scuole medie e di ben 1233 euro per uno studente liceale.

CONSIGLI ANTI-CRISI Considerando il periodo di crisi e tenendo conto che la spesa potrebbe risultare insostenibile per le famiglie più numerose, si sente l’esigenza di dover risparmiare a tutti i costi e abbattere ogni spesa superflua. A tal fine merita un occhio di riguardo il settore degli e-book e delle app: in questo modo si può arrivare a risparmiare molto sui dizionari, pagandoli anche 8 euro l’uno. Inoltre bisognerebbe confrontare i prezzi, prediligendo i kit messi a disposizione dalla grande distribuzione, che in genere hanno un costo abbastanza ridotto. Anche sugli zaini si può risparmiare: scegliete quelli semplici e fatti con materiali di qualità, che in genere costano di meno di quelli sofisticati e di moda, e durano anche di più.