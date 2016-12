Preside fuoriclasse costretto alla pensione: scatta protesta

foto Dal Web 16:15 - Tredici anni da insegnante, ventisette da preside, una passione per la scuola che non si è mai affievolita, anzi, è rimasta sempre viva ed ardente. Questa è la vita di Mario Rusconi, il dirigente del Liceo Scientifico “Newton” di Roma, punta di diamante dell’istruzione liceale romana. Dopo una carriera brillante, ricca anche di innovazioni ed eclatanti prese di posizione, le nuove norme lo fanno rientrare in un piano di pensionamento disposto dall'amministrazione per i dipendenti che hanno compiuto 65 anni o che ne hanno alle spalle almeno 40 di anzianità contributiva. Così è scattata la protesta da parte di genitori, studenti, politici e giornalisti: per evitare il pensionamento coatto l’On. Luisa Santolini ha addirittura posto un’interrogazione parlamentare, genitori e studenti hanno raccolto e inviato al Presidente Napolitano oltre 1000 firme. La vicenda ha quindi guadagnato le prime pagine delle edizioni romane dei quotidiani più importanti. Skuola.net ha intervistato il Preside Mario Rusconi per saperne di più. - Tredici anni da insegnante, ventisette da preside, una passione per la scuola che non si è mai affievolita, anzi, è rimasta sempre viva ed ardente. Questa è la vita di Mario Rusconi, il dirigente del Liceo Scientifico “Newton” di Roma, punta di diamante dell’istruzione liceale romana. Dopo una carriera brillante, ricca anche di innovazioni ed eclatanti prese di posizione, le nuove norme lo fanno rientrare in un piano di pensionamento disposto dall'amministrazione per i dipendenti che hanno compiuto 65 anni o che ne hanno alle spalle almeno 40 di anzianità contributiva. Così è scattata la protesta da parte di genitori, studenti, politici e giornalisti: per evitare il pensionamento coatto l’On. Luisa Santolini ha addirittura posto un’interrogazione parlamentare, genitori e studenti hanno raccolto e inviato al Presidente Napolitano oltre 1000 firme. La vicenda ha quindi guadagnato le prime pagine delle edizioni romane dei quotidiani più importanti. Skuola.net ha intervistato il Preside Mario Rusconi per saperne di più.

CLAMORE INASPETTATO “Non mi aspettavo che la mia storia suscitasse così tanto clamore mediatico e portasse così tante persone ad attivarsi”, ha dichiarato con sommessa commozione a Skuola.net. Rusconi, come altri presidi che si trovano in condizioni simili, aveva chiesto di poter restare in servizio altri due anni, ottenendo solo un secco rifiuto da parte del Ministero, in parte giustificato dai tagli alle presidenze e dall’arrivo delle nuove reclute del concorso per presidi. Altri suoi colleghi sono andati avanti anche fino a 70 anni, ma nel suo caso non ci sono molte speranze, perché "Ho fatto ricorso al giudice del lavoro ma non so se sarà accolto, perché quello di un altro collega ha già avuto esito negativo".

PUGNO DI FERRO E CUORE D’ORO Un preside fuori classe, senza ombra di dubbio. Una carriera eccezionale, caratterizzata non da autorità, ma da una profonda autorevolezza e rispetto dei ruoli e delle parti. Il preside Rusconi è stato sempre uno con il pugno di ferro, che non ha avuto mai timore di dare seguito alle sue idee, sfociando spesso anche in ordinanze eclatanti come quella “anti baci”, varata nel 2009 per cercare di limitare un eventuale diffusione dell’influenza aviaria. Pugno di ferro sì, ma anche un cuore d’oro, sempre aperto all’ascolto delle esigenze delle nuove generazioni e sempre in prima linea nel campo del sociale e del merito. Questo gli è valsa una forte e inaspettata mobilitazione e solidarietà da parte degli studenti e delle famiglie, che hanno scritto perfino al Presidente della Repubblica, inviandogli una petizione di circa un migliaio di firme.

LA FORMULA DEL SUCCESSO: MERITO, SOLIDARIETA’ E CAPACITA’ DI ASCOLTO Il pranzo di Natale con i senza tetto, le giornate di solidarietà e tanti spazi liberi per gli studenti, con i muri della scuola a disposizione per graffiti e street-art. Un grande lavoro di mediazione che ha portato la scuola a uscire indenne da tutti i periodi di agitazione della storia recente, con otto anni di fila senza occupazioni. E poi c’è l’ Orgoglio del Newton, la tradizionale festa annuale riservata alle tante eccellenze preparate negli anni dallo storico liceo romano, una occasione unica per premiare gli studenti meritevoli. Una sana ossessione quella del preside Rusconi per il merito, che dopo molti anni di ottima gestione, ha portato il Newton ad essere una scuola di eccellenza, quella con il più alto numero di 100 e lode nella Capitale. Attenta e meritocratica selezione di insegnanti e studenti, un clima estremamente propositivo e innovativo e una presenza costante ed incondizionata al servizio dei ragazzi e delle famiglie, questa la ricetta segreta del preside Rusconi.