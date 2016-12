Italiani campioni d’inglese

foto Dal Web 15:57 - Gli italiani e la lingua inglese? Fino a pochi anni fa una perfetta sconosciuta per gran parte della popolazione del Bel Paese, tanto da diventare un marchio che ci contraddistingue all’estero come “maccheronici”. Di tempo ne è passato e di strada ne abbiamo fatta. Gli italiani anche in questo campo si sono dimostrati un popolo flessibile, pronto a rivoluzionare le proprie abitudini e ad adeguarsi ai cambiamenti della civiltà moderna, compresa la globalizzazione economica e sociale. - Gli italiani e la lingua inglese? Fino a pochi anni fa una perfetta sconosciuta per gran parte della popolazione del Bel Paese, tanto da diventare un marchio che ci contraddistingue all’estero come “maccheronici”. Di tempo ne è passato e di strada ne abbiamo fatta. Gli italiani anche in questo campo si sono dimostrati un popolo flessibile, pronto a rivoluzionare le proprie abitudini e ad adeguarsi ai cambiamenti della civiltà moderna, compresa la globalizzazione economica e sociale.

ITALIANS DO IT BETTER Gli italiani sono i migliori. E’ quanto emerso dai risultati di una web survey realizzata dall’Istituto di Ricerca Abis analisi e strategie – Makno e promossa dalla SSML Carlo Bo. La ricerca, intitolata “La conoscenza delle lingue tra formazione e cultura” ha avuto per oggetto 1200 giovani di età compresa tra i 17 e i 23 anni, e dalle analisi dei dati è emersa una situazione al quanto sorprendente: gli italiani sono, insieme ai tedeschi, ai primi posti per quanto concerne la conoscenza della lingua inglese.

L’INGLESE NEL BAGAGLIO CULTURALE DEI FUTURI PROFESSIONISTI La conoscenza dell’inglese sta diventando sempre più un requisito discriminante nella selezione del personale. Infatti avere padronanza con una lingua globalizzata permette di affrontare con serenità e competenza molte situazioni che si presentano nella quotidianità, specialmente in realtà aziendali. Dalla semplice lettura di manuali fino ai rapporti con i clienti e i partner esteri, questo sottolinea l’importanza di una conoscenza generale della seconda lingua e, nello specifico, l’esigenza di un approfondimento per il settore specifico di riferimento. Le università italiane hanno perfettamente recepito questa necessità, inserendo corsi di inglese tecnico e scientifico nei corsi dell’area scientifica e biomedica, approfondimenti di Business English e linguaggi di mercato nelle facoltà ad indirizzo organizzativo e gestionale.

VUOI LAVORARE? DEVI CONOSCERE L’INGLESE Tutto questo combacia perfettamente con l’ ”Indagine conoscitiva neolaureati e stage 2012” condotta dall’associazione direttori risorse umane Gidp/Hrda: l’inglese rimane la lingua più richiesta dal 64% dei responsabili del personale, seguita dal francese e dallo spagnolo, il che giustifica anche la sempre più crescente richiesta da parte degli studenti di percorsi di formazione universitaria mirati sul campo delle lingue e della mediazione culturale e linguistica. Infatti è sempre più necessario avere una notevole flessibilità e capacità di relazionarsi in contesti multiculturali, considerando che il nostro Paese si trova attualmente in un contesto geo-politico e competitivo caratterizzato da sistema multilaterale, in cui ci si trova a relazionarsi con Paesi (in primis Cina, India e Brasile) al di fuori del contesto linguistico-culturale europeo, con codici linguistici e culturali nettamente diversi e che ovviamente richiedono una certa preparazione di base.