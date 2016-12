Dalla felicità alle pompe funebri: quando l’importante è laurearsi in qualcosa

foto IberPress 18:14 - C’era una volta la laurea in medicina. Insieme a lei convivevano giurisprudenza, farmacia, architettura e le lauree di ingegneria e scienze. Oggi i tempi sono profondamente cambiati e, dall’offerta di poche decine di corsi di laurea, le università si sono evolute in base alle esigenze del mercato del lavoro raggiungendo una offerta formativa che supera il centinaio di corsi per ateneo. Le motivazioni più profonde di questo ampliamento del ventaglio di corsi potrebbe risiedere, in maniera più intima, in una richiesta sempre più pressante di figure altamente specializzate da parte del mondo del lavoro. - C’era una volta la laurea in medicina. Insieme a lei convivevano giurisprudenza, farmacia, architettura e le lauree di ingegneria e scienze. Oggi i tempi sono profondamente cambiati e, dall’offerta di poche decine di corsi di laurea, le università si sono evolute in base alle esigenze del mercato del lavoro raggiungendo una offerta formativa che supera il centinaio di corsi per ateneo. Le motivazioni più profonde di questo ampliamento del ventaglio di corsi potrebbe risiedere, in maniera più intima, in una richiesta sempre più pressante di figure altamente specializzate da parte del mondo del lavoro.

DALLE SCIENZE DEGLI IMBALLAGGI AL DOTTORE IN IGIENE DEL GATTO La laurea in giurisprudenza vi sembra troppo scontata? Diventate esperti in toeletta e pedicure feline. Sembra essere uno scherzo, ma il corso di laurea in “Scienze dell'allevamento, igiene e benessere del cane e del gatto” esiste davvero ed è una creazione prettamente italiana, offerta dagli atenei di Milano e Bari. Sempre dalle patrie università salta all’occhio un corso di laurea altamente professionalizzante verso un specifico settore industriale: “Scienza e Tecnologia del Packaging”, dove in sostanza si studiano gli imballaggi e si ricercano nuove strade per la progettazione di soluzioni innovative. Una laurea che sicuramente lascia perplessi, ma che a guardarla bene è tutt’altro che semplice, infatti è un ramo di chimica industriale decisamente impegnativo, che è rimasto attivo a Parma fino a poco tempo fa.

IL GRANDE TAGLIO A partire dal 2007 sono cominciate le grandi epurazioni di massa nei confronti dei corsi inutili. Il danno di avere degli indirizzi altamente professionalizzanti, caratterizzati da una scarsa spendibilità sul mercato del lavoro, basso numero di iscritti e altissimi costi di gestione, sta proprio nel fatto che essi costituiscono una spesa decisamente superflua per le casse dello stato che, ormai, sappiamo essere già tristemente vessate. Per questo motivo sono già oltre 470 i corsi di laurea definiti inutili e andati, come si suol dire, a zampe per aria. Tra queste si ricordavano lauree in scienze del fiore, altre in scienze dell’enogastronomia mediterranea o in ortofrutticola.

LA CERTEZZA DI UN LAVORO ETERNO Che il becchino sia uno di quei lavori che probabilmente non vedrà mai un momento di crisi è un triste dato di fatto. Ma non si può essere becchini qualunque, il vero imprenditore nell’industria del caro estinto deve possedere infatti delle doti particolari. Insomma, deve essere un uomo di cultura e classe, profondo conoscitore ed estimatore del tragico evento, nonché esperto di cultura e sociologia dei riti funebri, capace di metter su sia un funeral-party che un funerale di Stato. Per questo in Gran Bretagna è sorto uno specifico corso presso il Center for Death and Society, che si propone di formare professionisti del settore.