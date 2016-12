Libri per le vacanze? Niente scorciatoie

foto Dal Web 17:42 - La vacanza per gli studenti è sinonimo di letture forzate assegnate dai docenti di lettere: mattoni come “Guerra e Pace”, “Delitto e Castigo”, “David Copperfield” sono i titoli più temuti a causa della loro mole, che li rende più simili a vocabolari che a testi narrativi. Pur di non passare le vacanze chinati sui libri sulla scorta del Leopardi, gli studenti sono pronti a qualsiasi scorciatoia. O forse è meglio dire erano: infatti da una ricerca condotta da Skuola.net, emerge una netta inversione di tendenza. - La vacanza per gli studenti è sinonimo di letture forzate assegnate dai docenti di lettere: mattoni come “Guerra e Pace”, “Delitto e Castigo”, “David Copperfield” sono i titoli più temuti a causa della loro mole, che li rende più simili a vocabolari che a testi narrativi. Pur di non passare le vacanze chinati sui libri sulla scorta del Leopardi, gli studenti sono pronti a qualsiasi scorciatoia. O forse è meglio dire erano: infatti da una ricerca condotta da Skuola.net, emerge una netta inversione di tendenza.

2 SU 3 SEGUIRANNO L’ESEMPIO DEL LEOPARDI La netta maggioranza dei circa 1.200 votanti ha dichiarato che non cercherà scorciatoie e proverà a cimentarsi con la lettura dei testi narrativi assegnati dai docenti. Forse complice la maggiore abitudine alla lettura connessa con l’uso di internet, leggere sembra essere diventato un tranquillo passatempo cui dedicarsi in assolati pomeriggi sotto l’ombrellone, quassi non fosse un noioso compito per le vacanze. Tant’è che, nonostante la metà dei ragazzi abbia ammesso che non farà i suoi compiti, circa il 67% degli studenti ha invece confessato che leggerà per intero tutti i libri assegnati dai professori.

STUDENTI CHIEDONO AIUTO AI SITI WEB Non è dello stesso parere chi, al contrario, ha confessato di non avere la minima intenzione di aprire i suoi libri di lettura. Infatti, circa il 18% degli studenti ritiene che i tomi assegnati dai prof troppo noiosi e proprio per questo non ne aprirà nemmeno uno nel corso di questa estate. Invece, è più moderato il 16% degli studenti che è convinto che la giusta via si trovi nel mezzo. Proprio per questo leggerà solo in parte i suoi libri per le vacanze, informandosi dei finali delle sue letture avvalendosi dell’aiuto di riassunti e di recensioni che abbondano sui siti per studenti come Skuola.net.