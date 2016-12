Tempi di crisi, laurea diventa lusso

foto Ansa 15:59 - Tempi duri per chi vuole laurearsi, soprattutto se fuori sede. Prendere una laurea può vuol dire in questi casi investire una decina di migliaia di euro annui per almeno un triennio. Un investimento che non sempre viene ripagato, visto lo scarso appeal di alcuni corsi di laurea verso il mercato del lavoro. Non a caso una recente indagine dell’Università Milano Bicocca ha rivelato che l’aspettativa retributiva dei neolaureati si attesta intorno ai 1.000 euro al mese. - Tempi duri per chi vuole laurearsi, soprattutto se fuori sede. Prendere una laurea può vuol dire in questi casi investire una decina di migliaia di euro annui per almeno un triennio. Un investimento che non sempre viene ripagato, visto lo scarso appeal di alcuni corsi di laurea verso il mercato del lavoro. Non a caso una recente indagine dell’Università Milano Bicocca ha rivelato che l’aspettativa retributiva dei neolaureati si attesta intorno ai 1.000 euro al mese.

STANGATA PER I FUORI SEDE Quasi 10 mila euro annui, questa è la cifra che, conti alla mano, uno studente fuori sede è costretto a sborsare tra alloggio, vitto, libri e tasse. Una cifra decisamente importante, che rischia di lievitare con la nuova spending-review e i vari ritocchini ai contributi messi in atto dagli atenei. Secondo l’ultimo rapporto di Federconsumatori a stare peggio sono proprio i fuori sede che, infatti, spendono 7.000/8.000 € in più rispetto agli studenti in sede.

IL RAPPORTO SULLE TRIENNALI Nella seconda parte del "II Rapporto Nazionale sui costi degli Atenei italiani 2011", relativa ai costi di iscrizione alle Lauree Triennali, emergono dati preoccupanti, in particolare per gli oltre 450.000 ragazzi che si trovano a studiare in una città lontana da casa. Gli studenti fuorisede rientranti nella II fascia di reddito, cioè una delle fasce più basse per le famiglie con un reddito molto esiguo, spendono in media 8.860 € annui affittando una stanza singola e 7.750 € annui affittando una stanza doppia. Un trend che, con il passare degli anni, è sempre in continua crescita.