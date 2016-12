La fabbrica dei posti di lavoro

foto LaPresse 12:38 - Nell’Italia della disoccupazione giovanile sopra il 30%, esistono migliaia di posizione aperte per tecnici specializzati che non vengono evase. E’ in quest’ottica che sono nati gli Istituti Tecnici Superiori, la nuova scommessa del MIUR per quanto riguarda l’istruzione post-secondaria. Tutti i segreti di questi percorsi di eccellenza, studiati e realizzati su misura sulle reali esigenze del mercato del lavoro, sono stati raccontati in esclusiva a Skuola.net da Raimondo Murano, Dirigente del MIUR per l’istruzione e la formazione tecnica superiore. - Nell’Italia della disoccupazione giovanile sopra il 30%, esistono migliaia di posizione aperte per tecnici specializzati che non vengono evase. E’ in quest’ottica che sono nati gli Istituti Tecnici Superiori, la nuova scommessa del MIUR per quanto riguarda l’istruzione post-secondaria. Tutti i segreti di questi percorsi di eccellenza, studiati e realizzati su misura sulle reali esigenze del mercato del lavoro, sono stati raccontati in esclusiva a Skuola.net daper l’istruzione e la formazione tecnica superiore.

LA NUOVA ALTERNATIVA ALL’UNIVERSITA’ ITS, ovvero Istituti Tecnici Superiori. Delle scuole speciali di tecnologia che si vanno a collocare nella fascia dell’Alta Formazione Tecnica, in un contesto formativo alternativo a quello universitario. Lo scopo di questi corsi è formare tecnici specializzati in aree tecnologiche strategiche per l’economia attuale. La durata del percorso di formazione è generalmente di due anni, suddivisi in quattro semestri caratterizzati, oltre che da lezioni teoriche, da molte ore di pratica ed esperienza sul campo. Il costo complessivo dei corsi ITS difficilmente supera qualche centinaio di euro, dilazionato in rate annuali. Molto meno di quanto si paga per le rette universitarie.

UN PERCORSO DI STUDIO MIRATO Il segreto degli ITS? Un programma di studio mirato verso le esigenze del mercato del lavoro e un livello di istruzione di altissima qualità, con docenti selezionati e l’ammissione programmata con prove di ingresso e colloqui. Il numero di studenti ammesso ai corsi è fissato generalmente in poche decine, in genere venti. Il 30% delle ore è riservato a stage in azienda e il 50% dei docenti proviene direttamente dal mondo delle professioni. In questo modo gli studenti hanno l’opportunità di formarsi in maniera mirata rispetto alle esigenze aziendali e di farsi conoscere direttamente dalle società che potrebbero decidere, un giorno, di assumerli.