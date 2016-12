Compiti per le vacanze: la protesta corre sul web

foto LaPresse 15:30 - Sale dal web la protesta degli studenti contro i compiti per le vacanze. E’ l’argomento caldo sui siti specializzati come Skuola.net, ma non mancano post su Facebook o cinguettii su Twitter: i ragazzi fanno sentire la loro voce contro quello che è considerato sempre di più un ostacolo al divertimento anziché un mezzo per tenere allenata la mente. - Sale dal web la protesta degli studenti contro i compiti per le vacanze. E’ l’argomento caldo sui siti specializzati come Skuola.net, ma non mancano post su Facebook o cinguettii su Twitter: i ragazzi fanno sentire la loro voce contro quello che è considerato sempre di più un ostacolo al divertimento anziché un mezzo per tenere allenata la mente.

VIA ALL’HASHTAG #COMPITI Che gli studenti preferiscano godersi l’estate anziché passare i loro pomeriggi afosi sui libri non è una novità. Ma quest’anno, proprio su Twitter, è stato lanciato l’hashtag #compiti si può leggere cosa pensano di fare i ragazzi degli esercizi, dei temi, delle versioni e dei libri da leggere sotto l’ombrellone.

STUDENTI UNITI SUI SOCIAL NETWORK Come è facile immaginare, la maggior parte degli studenti si sta schierando con chi non ha la minima intenzione di aprire i libri. Su Twitter impazzano stati come: “#compiti – ieri: comincerò domani – oggi: comincerò domani – domani: comincerò domani” oppure “Prima o poi inizierò davvero a fare i #compiti per le vacanze. Certo”. Ma c’è anche chi cerca il lato ironico della questione: “Avete presente quando vi alzate la mattina con un’incredibile voglia di fare i #compiti per le vacanze? Io no”. anche su Facebook i ragazzi continuano a lamentarsi cercando l’appoggio dei loro coetanei: “Ma è davvero giusto passare l’estate facendo i compiti? Con questo caldo? Con Caronte?”.

COMPITI PER SUPERARE LA DISTANZA TRA SCUOLA E VITA Invece, a favore dei compiti per le vacanze si schiera il Prof. Giuseppe Bertagna, pedagogista e ordinario di Pedagogia all’Università di Bergamo: “Durante le vacanze i ragazzi hanno bisogno di esercitarsi, non solo per mantenere la padronanza delle competenze apprese, ma anche e soprattutto per essere in grado di applicarle a compiti reali di vita quotidiana superando la distanza tra scuola e vita e facendo capire che si può essere a scuola anche quando si è in vacanza. Per esempio, gli integrali si possono collegare benissimo ai saldi estivi”.