Andrea Stella: ecco come faccio volare Alonso

foto SportMediaset 15:00 - Andrea Stella, orvietano, classe 1971. Una laurea in ingegneria aereospaziale conseguita alla Sapienza di Roma e un sogno nel cassetto diventato realtà: essere un ingegnere di Formula 1. Nel 2000 entra a far parte della Gestione Sportiva della Ferrari come membro della squadra di test. Nel 2002 diventa veicolista di Michael Schumacher successivamente di Kimi Räikkönen. Dal 2010 è ingegnere di pista di Fernando Alonso, uno degli anelli principali di quella che lui definisce “una catena di oltre 900 uomini”. Un grande lavoro di squadra che rappresenta il coronamento di un sogno, dove ognuno è un protagonista principale, perché come lo stesso Stella ricorda: “Basta un anello che sia debole e questo fa rompere la catena”. - Andrea Stella, orvietano, classe 1971. Una laurea in ingegneria aereospaziale conseguita alla Sapienza di Roma e un sogno nel cassetto diventato realtà: essere un ingegnere di Formula 1. Nel 2000 entra a far parte della Gestione Sportiva della Ferrari come membro della squadra di test. Nel 2002 diventa veicolista di Michael Schumacher successivamente di Kimi Räikkönen. Dal 2010 è ingegnere di pista di Fernando Alonso, uno degli anelli principali di quella che lui definisce “una catena di oltre 900 uomini”. Un grande lavoro di squadra che rappresenta il coronamento di un sogno, dove ognuno è un protagonista principale, perché come lo stesso Stella ricorda: “Basta un anello che sia debole e questo fa rompere la catena”.

IL SEGRETO DEL SUCCESSO: UN CONTINUO AGGIORNAMENTO Essere i migliori in un ambiente competitivo come la Formula 1 significa dover sfidare giorno dopo giorno qualcuno che cerca di essere sempre più avanti di te. Ogni più piccolo dettaglio tecnico, di progettazione e di sviluppo può tradursi in un grande vantaggio o una grave perdita. Occorre quindi tenersi sempre in continuo allenamento, aggiornarsi, studiare, essere un passo avanti agli altri e non pensare mai di aver raggiunto il traguardo. “Pensare di avercela fatta vuol dire essere già un po’ in declino. Si può e si deve cercare di migliorare ogni giorno”, parole di Andrea Stella, uno che in termini di competizione sa il fatto suo. Un brillante percorso di studi, il suo, che continua giorno dopo giorno: “Devo dire che una volta iniziato a lavorare in questo settore ho dovuto ricominciare a studiare molto molti aspetti che puoi imparare soltanto una volta che sei dentro questo ambiente di lavoro. Il percorso di formazione è stato piuttosto importante quando ho iniziato e continua ancora”.

LA CONSAPEVOLEZZA DELLE SCELTE “Volevo fare il medico e, quando ero piccolo, volevo guidare le ruspe”. Non sempre si hanno subito le idee chiare sul proprio futuro. L’importante è seguire la propria passione, e lasciarsi guidare dal proprio sentimento: “Nel momento in cui dovevo scegliere cosa fare all’università medicina era una delle cose che volevo fare. Credo tutto sommato che abbia proprio prevalso la passione per l’automobilismo sportivo”. Una passione prevalente, quella di Andrea, che lo ha portato ad iscriversi alla facoltà di Ingegneria Aerospaziale all’Università Sapienza di Roma. Una scelta ragionata dettata da una chiara ambizione: lavorare in Formula 1 e seguire i passi dei grandi ingegneri: “A quell’epoca leggevo un po’ quelli che erano i curriculum delle persone che lavoravano in Formula 1 e molti venivano dal campo aeronautico. Quindi ho scelto di fare ingegneria aerospaziale per questo motivo.”.