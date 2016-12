Maturità invalidata: succede davvero ad Asti

foto Ansa 16:07 - Passano brillantemente l’esame di maturità, ottengono il diploma e ma poi amaramente scoprono di avere in mano un pezzo di carta senza valore. Scrutini ed esami non validi, questa è la motivazione che costringerà una quarantina di studenti del paritario Manzoni di Asti a dover tornare sui banchi di scuola. Loro malgrado dovranno ripercorrere le gesta di Ricky Memphis, Raoul Bova e compagnia nel film Immaturi, con l’unica differenza che non sarà una finzione. Per salvare gli immaturi di Asti scendono in campo associazioni dei consumatori e addirittura parlamentari. - Passano brillantemente l’esame di maturità, ottengono il diploma e ma poi amaramente scoprono di avere in mano un pezzo di carta senza valore. Scrutini ed esami non validi, questa è la motivazione che costringerà una quarantina di studenti del paritario Manzoni di Asti a dover tornare sui banchi di scuola. Loro malgrado dovranno ripercorrere le gesta di Ricky Memphis, Raoul Bova e compagnia nel film Immaturi, con l’unica differenza che non sarà una finzione. Per salvare gli immaturi di Asti scendono in campo associazioni dei consumatori e addirittura parlamentari.

PARITARIO SOLO PER LE PRIME CLASSI Arriva come un fulmine a ciel sereno la sentenza del Consiglio di Stato: l’Istituto Paritario Manzoni è riconosciuto come paritario solo per le prime classi. Quindi gli scrutini e gli esami effettuati in riferimento agli anni successivi sono considerabili solo una farsa, privi di effetti giuridici. Si parla in termini tecnici di diploma caducato, cioè privo di valenza giuridica. Gli studenti delle classi terminali avevano già presentato ricorso al TAR per sostenere l’esame di maturità nell’anno scolastico 2010-2011. La prova quindi sostenuta sub-judice, in attesa della pronuncia definitiva degli organi competenti. Questi ultimi, dopo un anno, hanno optato per il pollice verso: gli studenti dovranno sostenere di nuovo l’esame.

LA SCUOLA SI DIFENDE: NON SIAMO UN DIPLOMIFICIO La scuola ha emesso un comunicato nella quale si difende a spada tratta: “Non stiamo parlando di un diplomificio: qui da noi si studia seriamente, il gruppo insegnanti è qualificatissimo e l’accesso agli esami di Stato ha un grado di difficoltà superiore alle scuole statali”. Nessuno motivo quindi, se non un cavillo burocratico, giustificherebbe l’annullamento dei titoli di studio. Ma il direttore Fabio Gai rassicura: “Il diploma caducato non significa esame da rifare, sono fiducioso che la giustizia amministrativa convaliderà il diploma agli studenti coinvolti da questa vicenda paradossale”.