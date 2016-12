Risultati Invalsi: studenti non sanno leggere i manuali

foto Tgcom24 16:59 - I ragazzi sanno districarsi facilmente tra web e cellulari, ma faticano a comprendere i manuali, siano essi scolastici che di istruzioni. È quanto è emerso dalla prove Invalsi somministrate a circa 2.800.000 studenti tra maggio e giugno 2012 e i cui dati sono stati presentati oggi a Roma. - I ragazzi sanno districarsi facilmente tra web e cellulari, ma faticano a comprendere i manuali, siano essi scolastici che di istruzioni. È quanto è emerso dalla prove Invalsi somministrate a circa 2.800.000 studenti tra maggio e giugno 2012 e i cui dati sono stati presentati oggi a Roma.

STUDENTI NON CAPISCONO I TESTI SCOLASTICI In linea generale, i risultati delle prove Invalsi evidenziano che di fronte a dei semplici testi narrativi gli studenti non hanno nessun problema di comprensione. Le vere difficoltà emergono quando viene richiesto loro di allontanarsi dai testi tradizionali e di fornire delle interpretazioni di dati e grafici funzionali all’esposizione di un testo. In parole povere, gli studenti faticano a comprendere i normali testi espositivi che si trovano nei comuni manuali scolastici. Tuttavia se ne trovano molti in molti testi di uso comune, dagli articoli dei giornali ai manuali di istruzioni.

LEGGERE IL BIGLIETTO DEL TRENO È TROPPO DIFFICILE Ma non solo. Non essendo abituati a fornire delle letture personali dei dati, i ragazzi faticano persino a muoversi nel mondo che li circonda. Per esempio, leggere una mappa o persino un biglietto del treno, per gli studenti può diventare un’impresa molto ardua. Infatti proprio al recente esame di terza media, in quesito di comprensione del testo relativo a un biglietto ferroviario aveva generato numerose polemiche.

GRANDE DIVARIO TRA NORD E SUD Per il resto, i dati emersi dalla somministrazione delle prove Invalsi sono positivi e la loro lettura serve proprio a fornire agli insegnanti gli strumenti necessari per migliorare l’attuale sistema scolastico. Per esempio, è proprio grazie ad una lettura dei risultati delle prove che si può far fronte al divario emerso tra scuole del Centro – Nord e quelle del Sud. Infatti, i risultati delle scuola del Settentrione sono al di sopra della media nazionale, mentre quelle del Mezzogiorno leggermente al di sotto e il divario aumenta con l’aumentare dell’età dei ragazzi. Nonostante ciò, migliorano i risultati di Puglia, Basilicata e Abruzzo.