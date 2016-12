Compiti per le vacanze? Il 50% dice no

foto Afp 10:10 - L’estate è fatta per divertirsi e rilassarsi, non per studiare. Gli studenti italiani bocciano i compiti per le vacanze e preferiscono godersi l’estate senza pensare al momento del ritorno a scuola, questo è quanto emerso da un sondaggio realizzato da Skuola.net durante questo primo scorcio di vacanze estive. - L’estate è fatta per divertirsi e rilassarsi, non per studiare. Gli studenti italiani bocciano i compiti per le vacanze e preferiscono godersi l’estate senza pensare al momento del ritorno a scuola, questo è quanto emerso da un sondaggio realizzato da Skuola.net durante questo primo scorcio di vacanze estive.

COMPITI? NO GRAZIE Circa il 50% degli studenti ha affermato che non svolgerà i compiti assegnati per le vacanze. Nessun timore per i vuoti di memoria ad inizio anno, né tantomeno per le reazioni dei docenti. Infatti la pratica di non assolvere l’impegno estivo sembrerebbe essere ormai talmente consolidata da essere ben tollerata dagli insegnanti, i quali generalmente dedicano le prime settimane dell’anno scolastico al ripasso del precedente.

ESERCITARSI NEL TEMPO PER TENERE ACCESA LA MENTE C’è anche chi, invece, ha deciso di essere corretto e coerente con i propri impegni. Quasi il 26% degli studenti ha affermato che svolgerà regolarmente i propri compiti, dilazionandoli lungo l’arco dell’estate. Sicuramente una scelta ben ragionata. In questo modo, oltre ad avere un carico di lavoro abbastanza diluito, si può mantenere la mente in allenamento durante tutta l’estate, in modo da prevenire la sindrome da “back to school”, ovvero quella poco piacevole sensazione di ignoranza che molti studenti si trovano a sperimentare nei primi giorni di un anno scolastico.

QUELLI DELL’ULTIMO MINUTO Non tutti pensano che impegnarsi costantemente durante l’anno sia la cosa migliore. Il 13% ha dichiarato di volersi godere l’estate per poi assolvere il proprio impegno negli ultimi giorni di vacanza. Al contrario l’11% ha deciso di darsi da fare in questi giorni, per poi avere l’estate libera. In ogni caso non sembrano essere scelte molto valide da un punto di vista educativo.