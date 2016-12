Progetta un impianto di risalita e lo presenta alla maturità

foto Dal Web 11:24 - Progetta un impianto di risalita per collegare due punti strategici del proprio territorio, lo realizza in scala e lo presenta agli orali dell’esame di maturità. E’ successo a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, dove la brillante competenza tecnica di uno studente di soli diciotto anni ha lasciato senza parole la Commissione d’esame e le istituzioni locali. - Progetta un impianto di risalita per collegare due punti strategici del proprio territorio, lo realizza in scala e lo presenta agli orali dell’esame di maturità. E’ successo a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, dove la brillante competenza tecnica di uno studente di soli diciotto anni ha lasciato senza parole la Commissione d’esame e le istituzioni locali.

TESINA? TI PORTO UNA SEGGIOVIA QUADRIPOSTO Andrea Illuminati, studente del 5° anno TIEL (Tecnico delle Industrie Elettriche) dell’IPSIA di San Benedetto, ha deciso di concludere così il proprio percorso di studi. Il progetto, intitolato “Seggiovia quadriposto Valle dell'Angelo (Montemonaco)” è un gioiello d’ingegno e di tecnologia. Il modello riproduce in scala un’opera che, secondo le idee dello studente, si dovrebbe realizzare per collegare il fondovalle con gli altipiani del monte Sibilla, nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, a cavallo tra le province di Ascoli Piceno e Fermo.

TECNOLOGIA E CURA DEL DETTAGLIO Un impianto di risalita a fune, precisamente detto seggiovia quadriposto. Tecnicamente si tratta di un impianto ad ammorsamento fisso, più semplice ed economico rispetto a un avanzato sistema ad ammorsamento automatico. L’impianto, una volta in servizio, permette di trasportare circa 2000 persone, sia in salita che in discesa. Un’opera che si pone sicuramente in un contesto di rivalorizzazione del territorio e che permetterebbe a molti turisti di fruire delle bellezze da esso offerto, con un ritorno economico per le attività dell’intero comprensorio.